Кержаков: «Аршавин эпизодами напоминал Месси. Сейчас в России таких игроков нет»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался об экс-футболисте «Зенита» и сборной России Андрее Аршавине. в программе «50 вопросов. Спорт» на Premier.

– Для меня лучший игрок мира – Месси. Я видел, что он вытворяет на поле, когда играл против него. Я лучше футболиста не видел, более одаренного.

– В России никогда тебе никто не напоминал Месси?

– Эпизодами – Аршавин. Но Месси делает это на протяжении 10 лет. Андрей – эпизодами. Но на уровне России можно сказать, что Аршавин – это был уровень Месси.

– Ты говорил, что Аршавин был бы игроком основы клуба РПЛ даже без тренировок. Это была шутка?

– Конечно, я утрировал, но по факту нет у нас сейчас в России футболистов уровня Андрея Аршавина. К сожалению, такой уровень сейчас российской Премьер-лиги, на мой взгляд.

Опять же, я могу ошибаться, но потренируйся сейчас Андрей, приведи себя в порядок, и он бы был игроком основного состава сейчас. Да и не только Андрей. Многие футболисты, которым сейчас 38-39 лет, я думаю, приведя себя в порядок, точно бы не портили картины в нынешней РПЛ.

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