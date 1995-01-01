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    Кержаков: «Аршавин эпизодами напоминал Месси. Сейчас в России таких игроков нет»

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался об экс-футболисте «Зенита» и сборной России Андрее Аршавине. в программе «50 вопросов. Спорт» на Premier.

    – Для меня лучший игрок мира – Месси. Я видел, что он вытворяет на поле, когда играл против него. Я лучше футболиста не видел, более одаренного.

    – В России никогда тебе никто не напоминал Месси?

    – Эпизодами – Аршавин. Но Месси делает это на протяжении 10 лет. Андрей – эпизодами. Но на уровне России можно сказать, что Аршавин – это был уровень Месси.

    – Ты говорил, что Аршавин был бы игроком основы клуба РПЛ даже без тренировок. Это была шутка?

    – Конечно, я утрировал, но по факту нет у нас сейчас в России футболистов уровня Андрея Аршавина. К сожалению, такой уровень сейчас российской Премьер-лиги, на мой взгляд.

    Опять же, я могу ошибаться, но потренируйся сейчас Андрей, приведи себя в порядок, и он бы был игроком основного состава сейчас. Да и не только Андрей. Многие футболисты, которым сейчас 38-39 лет, я думаю, приведя себя в порядок, точно бы не портили картины в нынешней РПЛ.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 19:27
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1129

      GreyDM 3 минуты назад

      Аршавин напоминал Месси только ростом и, когда забывал подстричься, причёской...

      0
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      Рейтинг: +4588

      AtticusFinch 17 минут назад

      Месси сейчас в ПСЖ тоже...временами напоминает Аршавина...

      0
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      Рейтинг: +3865

      neim 56 минут назад

      Ой Саня, не парь мозги. Видели мы совсем недавно, как Юрий Валентинович , в свои 38 лет по полю "носился".

      0
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      Рейтинг: +11612

      Cleaner 58 минут назад

      Кержаков: «Аршавин эпизодами напоминал Месси. Сейчас в России таких игроков нет»

      Аршавин: «Кержаков эпизодами напоминал Месси. Сейчас в России таких игроков нет»

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      Рейтинг: +9738

      Fusballer 1 час назад

      Аршавин эпизодами дотягивал до уровня Месси. А Дзюба давно его превзошёл!

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      Рейтинг: +2414

      Блямба 1 час назад

      Да,в гении смешалась спесь и лень..(
      Но был бы новый день
      для новых ипостасей с поднебесий..
      Наверно"б был не хуже Месси.

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      Рейтинг: +1751

      Enter2006 1 час назад

      Андрей был красавцем, но пока не скурвился и не надел "корону". А там и семью потерял и пр... и вообще это "ваши проблемы"

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      Рейтинг: +1217

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Санек сколько накатил уже?

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      Рейтинг: +2813

      Бухбух 1 час назад

      А как же бывший нап Спартака Давыдов?

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