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  • Кержаков: «Аршавин эпизодами напоминал Месси. Сейчас в России таких игроков нет»

Кержаков: «Аршавин эпизодами напоминал Месси. Сейчас в России таких игроков нет»

23 ноября 2021, 19:27
11

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался об экс-футболисте «Зенита» и сборной России Андрее Аршавине. в программе «50 вопросов. Спорт» на Premier.

– Для меня лучший игрок мира – Месси. Я видел, что он вытворяет на поле, когда играл против него. Я лучше футболиста не видел, более одаренного.

– В России никогда тебе никто не напоминал Месси?

– Эпизодами – Аршавин. Но Месси делает это на протяжении 10 лет. Андрей – эпизодами. Но на уровне России можно сказать, что Аршавин – это был уровень Месси.

– Ты говорил, что Аршавин был бы игроком основы клуба РПЛ даже без тренировок. Это была шутка?

– Конечно, я утрировал, но по факту нет у нас сейчас в России футболистов уровня Андрея Аршавина. К сожалению, такой уровень сейчас российской Премьер-лиги, на мой взгляд.

Опять же, я могу ошибаться, но потренируйся сейчас Андрей, приведи себя в порядок, и он бы был игроком основного состава сейчас. Да и не только Андрей. Многие футболисты, которым сейчас 38-39 лет, я думаю, приведя себя в порядок, точно бы не портили картины в нынешней РПЛ.

Кержаков: «Если Дзюба будет забивать по 30 голов за сезон, не зазорно вернуть его в сборную»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия Аршавин Андрей Месси Лионель Кержаков Александр
Комментарии (11)
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Бухбух
1637685539
А как же бывший нап Спартака Давыдов?
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Enter2006
1637686059
Андрей был красавцем, но пока не скурвился и не надел "корону". А там и семью потерял и пр... и вообще это "ваши проблемы"
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Блямба
1637686839
Да,в гении смешалась спесь и лень..( Но был бы новый день для новых ипостасей с поднебесий.. Наверно"б был не хуже Месси.
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Fusballer
1637687085
Аршавин эпизодами дотягивал до уровня Месси. А Дзюба давно его превзошёл!
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ArReal
1637689810
Месси сейчас в ПСЖ тоже...временами напоминает Аршавина...
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GreyDM
1637690638
Аршавин напоминал Месси только ростом и, когда забывал подстричься, причёской...
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mutabor0992
1637691537
Саша харе мешать кайфы!!!Или бухай или торчи!Третьего не дано.
Ответить
Hektor 84
1637692730
Саша газа нанюхался?
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Argon
1637693164
это какими такими временами?
Ответить
egor tikhonov
1637699823
если только нытьём?
Ответить
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