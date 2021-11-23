Кержаков: «Если Дзюба будет забивать по 30 голов за сезон, не зазорно вернуть его в сборную»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился мнением о возможном возвращении в сборную России форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Хотя Валерий Георгиевич Карпин сказал, что это точка, но все может быть. Если футболист будет забивать по 30 голов за сезон... Мне кажется, здесь нет ничего зазорного, чтобы эту точку превратить в многоточие.

Если футболист будет на самом деле достоин вызова в национальную сборную, и он на самом деле поможет команде, усилит ее», – сказал Кержаков.