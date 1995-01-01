Кержаков: «Если Дзюба будет забивать по 30 голов за сезон, не зазорно вернуть его в сборную»

Когда звали нужно было идти и доказывать, а не обиженку строить.
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился мнением о возможном возвращении в сборную России форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
«Хотя Валерий Георгиевич Карпин сказал, что это точка, но все может быть. Если футболист будет забивать по 30 голов за сезон... Мне кажется, здесь нет ничего зазорного, чтобы эту точку превратить в многоточие.
Если футболист будет на самом деле достоин вызова в национальную сборную, и он на самом деле поможет команде, усилит ее», – сказал Кержаков.
- Дзюба не играет за сборную с июня.
- В октябре 33-летнего футболиста вызвали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.
- Он делит с Кержаковым рекорд по голам за сборную России.