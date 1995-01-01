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    Кержаков: «Если Дзюба будет забивать по 30 голов за сезон, не зазорно вернуть его в сборную»

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился мнением о возможном возвращении в сборную России форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Хотя Валерий Георгиевич Карпин сказал, что это точка, но все может быть. Если футболист будет забивать по 30 голов за сезон... Мне кажется, здесь нет ничего зазорного, чтобы эту точку превратить в многоточие.

    Если футболист будет на самом деле достоин вызова в национальную сборную, и он на самом деле поможет команде, усилит ее», – сказал Кержаков.

    • Дзюба не играет за сборную с июня.
    • В октябре 33-летнего футболиста вызвали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.
    • Он делит с Кержаковым рекорд по голам за сборную России.

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    Источник: Premier

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    Сегодня, 16:51
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1744

      Enter2006 23 минуты назад

      Когда звали нужно было идти и доказывать, а не обиженку строить.

      0
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      Рейтинг: +175

      Вот оно чё Михалыч 27 минут назад

      вернуть его в сборную====Шо значит вернуть ? Кады Зюба сборную накуй послал

      0
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      Рейтинг: +2410

      Блямба 44 минуты назад

      Саня,не мельтеши мыслями...
      Плохо получается.
      Ногами было лучше.(

      2
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      Рейтинг: +22927

      vladimir-7 48 минут назад

      Пока Карпин в сборной Дзюба в сборную не пойдет и ТОЧКА.

      0
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      Рейтинг: +147

      Федотов - слизь > vladimir-7 21 минуту назад

      0
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      Рейтинг: +22118

      bset 52 минуты назад

      Ну уже все, кому не лень, слова Карпина перевернули. Карпин точку поставил на второй осенний сбор. Никто не говорит, что дорога в сборную ему закрыта. Будет нормально играть - вызовут его весной на стыки.

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      Рейтинг: +4588

      AtticusFinch 1 час назад

      Что значит вернуть - а он что из неё куда-то уходил?

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      Рейтинг: +14468

      paracetamol 1 час назад

      Валера этого не допустит!

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