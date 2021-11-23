Спаллетти: «Наполи» хочет решить вопрос выхода из группы в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался в преддверии игры пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака».

«Сложности помогают стать лучше, достигать высоких целей, которые мы ставим перед собой. Мы побеждали, но знали, что будут и поражения, и травмы.

Мы должны справляться с этой ситуацией все вместе. У нас есть игроки, готовые выйти на замену.

Мы не хотим откладывать вопрос квалификации на следующий тур, хотим решить его прямо сейчас», – сказал Спаллетти.