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    Спаллетти: «Наполи» хочет решить вопрос выхода из группы в матче со «Спартаком»

    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался в преддверии игры пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака».

    «Сложности помогают стать лучше, достигать высоких целей, которые мы ставим перед собой. Мы побеждали, но знали, что будут и поражения, и травмы.

    Мы должны справляться с этой ситуацией все вместе. У нас есть игроки, готовые выйти на замену.

    Мы не хотим откладывать вопрос квалификации на следующий тур, хотим решить его прямо сейчас», – сказал Спаллетти.

    • «Спартак» примет «Наполи» в среду.
    • Начало матча – в 18:30 мск.
    • Итальянцы лидируют в группе ЛЕ после 4 туров, россияне идут последними.

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    Источник: «Чемпионат»

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