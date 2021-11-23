Спаллетти: «Наполи» хочет решить вопрос выхода из группы в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался в преддверии игры пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака».
«Сложности помогают стать лучше, достигать высоких целей, которые мы ставим перед собой. Мы побеждали, но знали, что будут и поражения, и травмы.
Мы должны справляться с этой ситуацией все вместе. У нас есть игроки, готовые выйти на замену.
Мы не хотим откладывать вопрос квалификации на следующий тур, хотим решить его прямо сейчас», – сказал Спаллетти.
- «Спартак» примет «Наполи» в среду.
- Начало матча – в 18:30 мск.
- Итальянцы лидируют в группе ЛЕ после 4 туров, россияне идут последними.
Источник: «Чемпионат»