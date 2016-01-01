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    АПЛ. «Арсенал» пропустил четыре гола от «Ливерпуля», прервав 11-матчевую серию без поражений

    «Арсенал» проиграл впервые с августа. В 12-м туре чемпионата Англии лондонцы разгромлены «Ливерпулем».

    Гол Мохамеда Салаха стал 100-м для «Ливерпуля» в АПЛ в ворота «Арсенала». Больше ливерпульцы забили только «Ньюкаслу» (105).

    Диогу Жота забил свой пятый гол в ворота «Арсенала» в АПЛ. Ни какой другой команде португалец столько не забил.

    При главном тренере Юргене Клоппе «Ливерпуль» во всех семи домашних матчах АПЛ против «Арсенала» забил 3+ гола.

    Англия. АПЛ. 12-й тур

    Ливерпуль – Арсенал – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мане, 39; 2:0 – Жота, 52; 3:0 – Салах, 74; 4:0 – Минамино, 77.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +460

      diemens74 25 минут назад

      Почти как Спартак.
      Ладно, не почти...
      Ладно, совсем не Спартак...
      Какой нах Спам?

      0
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      Рейтинг: +606

      ВЛАДИВОСТОК 31 минуту назад

      ЛИВЕРПУЛЬ .... ЖДЁМ ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ !!!!!!

      0
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      Рейтинг: +656

      Каменный стояк 59 минут назад

      Арсенал молодцы всё равно! Анри с Венгером ещё зададут жару в этом сезоне!

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