АПЛ. «Арсенал» пропустил четыре гола от «Ливерпуля», прервав 11-матчевую серию без поражений

«Арсенал» проиграл впервые с августа. В 12-м туре чемпионата Англии лондонцы разгромлены «Ливерпулем».

Гол Мохамеда Салаха стал 100-м для «Ливерпуля» в АПЛ в ворота «Арсенала». Больше ливерпульцы забили только «Ньюкаслу» (105).

Диогу Жота забил свой пятый гол в ворота «Арсенала» в АПЛ. Ни какой другой команде португалец столько не забил.

При главном тренере Юргене Клоппе «Ливерпуль» во всех семи домашних матчах АПЛ против «Арсенала» забил 3+ гола.

Англия. АПЛ. 12-й тур

Ливерпуль – Арсенал – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мане, 39; 2:0 – Жота, 52; 3:0 – Салах, 74; 4:0 – Минамино, 77.

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