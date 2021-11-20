Введите ваш ник на сайте
Материалы

Ливерпуль - Арсенал

20.11.2021, Суббота, 20:30 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Англия. Премьер-лига, 12 тур Ливерпуль - Арсенал
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
30 тур
3 апреля, суббота 22:00 Арсенал 0:3 Ливерпуль
3 тур
28 сентября, понедельник 22:00 Ливерпуль 3:1 Арсенал
Англия. Кубок лиги (2020/2021)
1/8 финала
1 октября, четверг 21:45 Ливерпуль 0:0
(4:5)п		 Арсенал
Суперкубок Англии 2020
Финал
29 августа, суббота 18:30 Арсенал 1:1
(5:4)п		 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
36 тур
15 июля, среда 22:15 Арсенал 2:1 Ливерпуль
3 тур
24 августа, суббота 19:30 Ливерпуль 3:1 Арсенал
Англия. Кубок лиги (2019/2020)
1/8 финала
30 октября, среда 22:30 Ливерпуль 5:5
(5:4)п		 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
29 декабря, суббота 20:30 Ливерпуль 5:1 Арсенал
11 тур
3 ноября, суббота 20:30 Арсенал 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
19 тур
22 декабря, пятница 22:45 Арсенал 3:3 Ливерпуль
3 тур
27 августа, воскресенье 18:00 Ливерпуль 4:0 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
4 марта, суббота 20:30 Ливерпуль 3:1 Арсенал
1 тур
14 августа, воскресенье 18:00 Арсенал 3:4 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
13 января, среда 23:00 Ливерпуль 3:3 Арсенал
3 тур
24 августа, понедельник 22:00 Арсенал 0:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
31 тур
4 апреля, суббота 14:45 Арсенал 4:1 Ливерпуль
17 тур
21 декабря, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:2 Арсенал
Англия. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
16 февраля, воскресенье 20:00 Арсенал 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
8 февраля, суббота 16:45 Ливерпуль 5:1 Арсенал
10 тур
2 ноября, суббота 21:30 Арсенал 2:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
30 января, среда 23:45 Арсенал 2:2 Ливерпуль
3 тур
2 сентября, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:2 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
27 тур
3 марта, суббота 16:45 Ливерпуль 1:2 Арсенал
2 тур
20 августа, суббота 15:45 Арсенал 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
33 тур
17 апреля, воскресенье 19:00 Арсенал 1:1 Ливерпуль
1 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
26 тур
10 февраля, среда 22:45 Арсенал 1:0 Ливерпуль
16 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:2 Арсенал
Кубок Английской лиги (2009/2010)
1/8 финала
28 октября, среда 22:45 Арсенал 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
33 тур
21 апреля, вторник 23:00 Ливерпуль 4:4 Арсенал
18 тур
21 декабря, воскресенье 19:00 Арсенал 1:1 Ливерпуль
Лига Чемпионов (2007/2008)
1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, вторник 22:45 Ливерпуль 4:2 Арсенал
1/4 финала
ответный матч		 2 апреля, среда 22:45 Арсенал 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
33 тур
5 апреля, суббота 15:45 Арсенал 1:1 Ливерпуль
11 тур
28 октября, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
...
  • Читайте нас: 