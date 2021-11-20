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  • РПЛ. «Ахмат» в большинстве победил «Локомотив» и опередил «Спартак»

РПЛ. «Ахмат» в большинстве победил «Локомотив» и опередил «Спартак»

20 ноября 2021, 18:26
30

«Ахмат» в заключительном туре первого круга РПЛ оказался сильнее «Локомотива». В обоих голах гостей поучаствовал арендованный у «Краснодара» полузащитник Даниил Уткин.

Уткин забил со штрафного. Он лидер сезона РПЛ по таким голам (три) и голам из-за пределов штрафной (четыре).

«Ахмат» поднялся на восьмое место, опередив «Спартак». «Локомотив» занимает четвертую строчку.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Уткин, 36; 0:2 – Полярус, 58; 1:2 – Лисакович, 64.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Ненахов, Сильянов, Мурило, Пабло (Бабкин, 81), Тикнизян (Черный, 80), Петров (Рыбчинский, 46), Бека Бека (Борисенко, 79), Керк (Лисакович, 64), Камано.

«Ахмат»: Гудиев, Семeнов (Лысцов, 46), Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Коновалов (Швец, 73), Уткин, Харин (Карапузов, 73), Полярус (Янку, 85), Архипов (Конате, 63).

Предупреждения: Керк, 43; Пабло, 63; Гилерме, 66; Черный, 88; Камано, 90+3 – Нижич, 52; Лысцов, 65; Коновалов, 67.

Удаления: Мурило, 36 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат Ахмат
Комментарии (30)
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Красногорск_Фан
1637422076
Счет по игре ((
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zra78
1637422388
Как же за.бали купленные судьи газпромом....
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derrik2000
1637422523
С учётом очень больших проблем с составом в Локомотиве, всё таки скажу, что итоговый счёт неожиданный. Равно, как неожиданны были и бездарные и трусливые действия игроков красно-зелёных, бегающих всё таки ПО СВОЕМУ ПОЛЮ И ПРИ СВОИХ БОЛЕЛАХ И ФАНТИКАХ. Неужели немец будет ещё хуже Николича? Тогда, спрашивается, зачем меняли???
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житель СПб
1637422572
И вот скажите: стоило Николича отправлять в отставку? В каком-то смысле Локо отскочил: счет мог и должен был быть с 4, 5 голами... Не видел удаление (потом пересмотрел - формальные основания для удаления были) - но команда уровня Локо с Ахматом должна была играть достойно и без одного игрока. А Локо много раз давал возможность Ахмату проходить в свою штрафную площадку (еще и до удаления). Так играть нельзя! Вызывает беспокойство подготовка и состояние Локо...
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Боцман59rus
1637422757
_ все московские команды, на очищение в пердив, от второсортных легионеров, зажравшихся лимитчиков и вороватых барыг манагеров
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житель СПб
1637422936
Нравятся мне сейчас комментаторы на Матч премьер! Хочется защитить Локо, а все равно фол был - ну никуда не деться. Так они почти единогласно договорились, что надо давать 1,5 желтых карточек или оранжевую... И смех, и грех, и сквозь слезы. Конечно, Локо можно посочувствовать, но ... - играть надо, если хочешь положительных результатов! Показывали много раз на протяжении матча верхушку Локо ("головку") - вот бы их всех куда-нибудь... в ФРГ.
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амани
1637423845
надо отдать должное Ахмату. сегодня Локо был переигран по всем статьям.....АХмат не реализовал еще несколько . явно голевых . моментов . повезло Локо
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semm
1637424613
а я скажу по поводу голов "Ахмата" - значит могут наши тоже красивые голы, нужно только "играть не ссать" и бить, не боятся, конечно если можешь! Такие мячи нужны нашему чемпионату, что бы не считать себя ущербными относительно Европы
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BarStep
1637425046
Не, ну гол Поляруса конечно на загляденье.. Аплодирую стоя..
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portero
1637432376
Вроде хорошо что Локо очки потерял но думаю Краснодару это не поможет, опять сольем игру и вниз...
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