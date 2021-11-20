РПЛ. «Ахмат» в большинстве победил «Локомотив» и опередил «Спартак»

«Ахмат» в заключительном туре первого круга РПЛ оказался сильнее «Локомотива». В обоих голах гостей поучаствовал арендованный у «Краснодара» полузащитник Даниил Уткин.

Уткин забил со штрафного. Он лидер сезона РПЛ по таким голам (три) и голам из-за пределов штрафной (четыре).

«Ахмат» поднялся на восьмое место, опередив «Спартак». «Локомотив» занимает четвертую строчку.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Уткин, 36; 0:2 – Полярус, 58; 1:2 – Лисакович, 64.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Ненахов, Сильянов, Мурило, Пабло (Бабкин, 81), Тикнизян (Черный, 80), Петров (Рыбчинский, 46), Бека Бека (Борисенко, 79), Керк (Лисакович, 64), Камано.

«Ахмат»: Гудиев, Семeнов (Лысцов, 46), Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Коновалов (Швец, 73), Уткин, Харин (Карапузов, 73), Полярус (Янку, 85), Архипов (Конате, 63).

Предупреждения: Керк, 43; Пабло, 63; Гилерме, 66; Черный, 88; Камано, 90+3 – Нижич, 52; Лысцов, 65; Коновалов, 67.

Удаления: Мурило, 36 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ