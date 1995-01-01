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    РПЛ. «Ахмат» в большинстве победил «Локомотив» и опередил «Спартак»

    «Ахмат» в заключительном туре первого круга РПЛ оказался сильнее «Локомотива». В обоих голах гостей поучаствовал арендованный у «Краснодара» полузащитник Даниил Уткин.

    Уткин забил со штрафного. Он лидер сезона РПЛ по таким голам (три) и голам из-за пределов штрафной (четыре).

    «Ахмат» поднялся на восьмое место, опередив «Спартак». «Локомотив» занимает четвертую строчку.

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Уткин, 36; 0:2 – Полярус, 58; 1:2 – Лисакович, 64.

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Ненахов, Сильянов, Мурило, Пабло (Бабкин, 81), Тикнизян (Черный, 80), Петров (Рыбчинский, 46), Бека Бека (Борисенко, 79), Керк (Лисакович, 64), Камано.

    «Ахмат»: Гудиев, Семeнов (Лысцов, 46), Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Коновалов (Швец, 73), Уткин, Харин (Карапузов, 73), Полярус (Янку, 85), Архипов (Конате, 63).

    Предупреждения: Керк, 43; Пабло, 63; Гилерме, 66; Черный, 88; Камано, 90+3 – Нижич, 52; Лысцов, 65; Коновалов, 67.

    Удаления: Мурило, 36 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии20
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      Рейтинг: +14072

      KLIM777 1 минуту назад

      Ага Зенит виноват, что в защите набрали за бутылку водки обезьян

      0
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      Рейтинг: +507

      Aleksey! 5 минут назад

      Снова развал клуба. Наваруются некоторые и норм. Что за мир.

      0
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      Рейтинг: +954

      S.K.V. 9 минут назад

      Снова происки Зенита............

      0
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      Рейтинг: +3834

      neim 9 минут назад

      Нежданчик однако !

      1
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      Рейтинг: +12350

      житель СПб 13 минут назад

      Нравятся мне сейчас комментаторы на Матч премьер! Хочется защитить Локо, а все равно фол был - ну никуда не деться. Так они почти единогласно договорились, что надо давать 1,5 желтых карточек или оранжевую... И смех, и грех, и сквозь слезы. Конечно, Локо можно посочувствовать, но ... - играть надо, если хочешь положительных результатов! Показывали много раз на протяжении матча верхушку Локо ("головку") - вот бы их всех куда-нибудь... в ФРГ.

      1
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      Рейтинг: +1166

      Frankfurt Am Main 15 минут назад

      Почему Спартак? Там выше Рубин Краснодар чего пихаете Спартак в заголовке придурки из бомбардира!

      0
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      Рейтинг: +26085

      Боцман59rus 16 минут назад

      _ все московские команды, на очищение в пердив, от второсортных легионеров, зажравшихся лимитчиков и вороватых барыг манагеров

      5
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      Рейтинг: +68175

      insider_retro > Боцман59rus 12 минут назад

      Всецело соглашусь, уважаемый... Зажрались и заплыли...
      Как говорится в монгольской пословице - "что бы строить высоко, необходимо глубоко копать"...

      4
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      Рейтинг: +12350

      житель СПб 19 минут назад

      И вот скажите: стоило Николича отправлять в отставку? В каком-то смысле Локо отскочил: счет мог и должен был быть с 4, 5 голами... Не видел удаление (потом пересмотрел - формальные основания для удаления были) - но команда уровня Локо с Ахматом должна была играть достойно и без одного игрока. А Локо много раз давал возможность Ахмату проходить в свою штрафную площадку (еще и до удаления). Так играть нельзя! Вызывает беспокойство подготовка и состояние Локо...

      3
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      Рейтинг: +26085

      Боцман59rus > житель СПб 11 минут назад

      _ им результат не нужен, люди приехали подзаработать, в комфортных для себя условиях, не соответсвующих их критериям усиленно шлют на к,у,й

      3
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      Рейтинг: +17498

      derrik2000 20 минут назад

      С учётом очень больших проблем с составом в Локомотиве, всё таки скажу, что итоговый счёт неожиданный.
      Равно, как неожиданны были и бездарные и трусливые действия игроков красно-зелёных, бегающих всё таки ПО СВОЕМУ ПОЛЮ И ПРИ СВОИХ БОЛЕЛАХ И ФАНТИКАХ.
      Неужели немец будет ещё хуже Николича?
      Тогда, спрашивается, зачем меняли???

      3
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      Рейтинг: +32310

      zra78 22 минуты назад

      Как же за.бали купленные судьи газпромом....

      3
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      Рейтинг: +12350

      житель СПб > zra78 19 минут назад

      И велосипедисты!

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