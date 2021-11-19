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    В Аргентине полицейский убил 17-летнего футболиста. Его клуб объявил 3-дневный траур

    Футболист аргентинского клуба «Барракас Централь» Лукас Гонсалес был убит полицейским на одной из улиц Буэнос-Айреса. Спортсмену было 17 лет.

    Согласно версии полиции, Гонсалес передвигался на машине в компании друзей. Автомобиль протаранил полицейский патруль, который пытался остановить молодых людей. После этого полицейский открыл огонь.

    • «Барракас Централь» потребовал справедливого расследования инцидента.
    • Клуб объявил 3-дневный траур.
    • «Барракас Централь» выступает во 2-м по силе дивизионе Аргентины.

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    Источник: твиттер «Барракас Централь»

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    19.11.2021 22:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2167

      acor94 31 минуту назад

      Вроде профессиональный футболист, а с гопорями и отребьем общается... Довели друзья до могилы... Соболезнуем.

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