В Аргентине полицейский убил 17-летнего футболиста. Его клуб объявил 3-дневный траур

Вроде профессиональный футболист, а с гопорями и отребьем общается... Довели друзья до могилы... Соболезнуем.
Футболист аргентинского клуба «Барракас Централь» Лукас Гонсалес был убит полицейским на одной из улиц Буэнос-Айреса. Спортсмену было 17 лет.
Согласно версии полиции, Гонсалес передвигался на машине в компании друзей. Автомобиль протаранил полицейский патруль, который пытался остановить молодых людей. После этого полицейский открыл огонь.
- «Барракас Централь» потребовал справедливого расследования инцидента.
- Клуб объявил 3-дневный траур.
- «Барракас Централь» выступает во 2-м по силе дивизионе Аргентины.
Mucho Dolor!!!! #justiciaporlucas pic.twitter.com/8b32j6COgq— Barracas Central (@barracascentral) November 18, 2021