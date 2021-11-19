В Аргентине полицейский убил 17-летнего футболиста. Его клуб объявил 3-дневный траур

Футболист аргентинского клуба «Барракас Централь» Лукас Гонсалес был убит полицейским на одной из улиц Буэнос-Айреса. Спортсмену было 17 лет.

Согласно версии полиции, Гонсалес передвигался на машине в компании друзей. Автомобиль протаранил полицейский патруль, который пытался остановить молодых людей. После этого полицейский открыл огонь.

«Барракас Централь» потребовал справедливого расследования инцидента.

Клуб объявил 3-дневный траур.

«Барракас Централь» выступает во 2-м по силе дивизионе Аргентины.