Петраков утвержден главным тренером сборной Украины. Подписан годичный контракт

После выхода в стыковые матчи отборочного цикла ЧМ-2022 Украинская ассоциация футбола утвердила Александра Петракова главным тренером сборной Украины. До этого он работал в статусе исполняющего обязанности.

Контракт с Петраковым рассчитан до декабря 2022 года с возможностью продления до 2024 года.

Петраков возглавляет сборные Украины различных возрастов с 2010 года.

Петраков принял Украину летом после ухода Андрея Шевченко .

. Украине в 1-м раунде стыков могут достаться сборные Португалии, Шотландии, Италии, Швеции, Уэльса.

Петраков: «Кто бы Украине ни достался в стыках, мы его обыграем и поедем в Катар»