Сорокин: «Газон на петербургском финале Лиги чемпионов будет высочайшего качества»

Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин гарантировал высокое качество поля. Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Уверяем, что газон к финалу Лиги чемпионов будет самого высокого качества. Он будет соответствовать уровню международного матча», – сказал Сорокин.

Матч состоится 28 мая.

Болельщиков будут пускать на игру только по Fan ID.

Сорокин возглавлял оргкомитет и ЧМ-2018, и российской части Евро-2020.

На финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге откроют две фан-зоны