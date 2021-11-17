Сорокин: «Газон на петербургском финале Лиги чемпионов будет высочайшего качества»

Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин гарантировал высокое качество поля. Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
«Уверяем, что газон к финалу Лиги чемпионов будет самого высокого качества. Он будет соответствовать уровню международного матча», – сказал Сорокин.
- Матч состоится 28 мая.
- Болельщиков будут пускать на игру только по Fan ID.
- Сорокин возглавлял оргкомитет и ЧМ-2018, и российской части Евро-2020.
На финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге откроют две фан-зоны
Источник: «Р-Спорт»