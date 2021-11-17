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    Сорокин: «Газон на петербургском финале Лиги чемпионов будет высочайшего качества»

    Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин гарантировал высокое качество поля. Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

    «Уверяем, что газон к финалу Лиги чемпионов будет самого высокого качества. Он будет соответствовать уровню международного матча», – сказал Сорокин.

    • Матч состоится 28 мая.
    • Болельщиков будут пускать на игру только по Fan ID.
    • Сорокин возглавлял оргкомитет и ЧМ-2018, и российской части Евро-2020.

    На финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге откроют две фан-зоны

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +91237

      zigbert 20 минут назад

      Хотелось бы верить в эти слова.

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    • ...
      Рейтинг: +54215

      portero 36 минут назад

      Деньги хорошие идут, рады за тебя....

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