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  • На финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге откроют две фан-зоны

На финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге откроют две фан-зоны

17 ноября 2021, 13:03
4

Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин раскрыл расположение фан-зон. Ожидается, что в город прибудут тысячи иностранцев.

«Мы определились с местом сбора болельщиков – спорткомплекс «Юбилейный» и парк 300-летия Санкт-Петербурга. В местах сбора болельщиков организуем развлекательную программу. Ждем несколько десятков тысяч иностранных болельщиков», – сказал Сорокин.

  • Матч состоится 28 мая.
  • Болельщиков будут пускать на игру только по Fan ID.
  • Сорокин возглавлял оргкомитет и ЧМ-2018, и российской части Евро-2020.

Источник: «Р-Спорт»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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portero
1637144923
Ковид временно прекратится.... как достали своей наглой ложью ********...
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Fusballer
1637145931
Самое главное - чтобы по куар-кодам пускали. А всяких недочеловеков непривитых - держать как можно дальше!
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Блямба
1637146984
На Солидарности ещё можно,там больница большая..
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