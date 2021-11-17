На финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге откроют две фан-зоны

На Солидарности ещё можно,там больница большая..
Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин раскрыл расположение фан-зон. Ожидается, что в город прибудут тысячи иностранцев.
«Мы определились с местом сбора болельщиков – спорткомплекс «Юбилейный» и парк 300-летия Санкт-Петербурга. В местах сбора болельщиков организуем развлекательную программу. Ждем несколько десятков тысяч иностранных болельщиков», – сказал Сорокин.
- Матч состоится 28 мая.
- Болельщиков будут пускать на игру только по Fan ID.
- Сорокин возглавлял оргкомитет и ЧМ-2018, и российской части Евро-2020.