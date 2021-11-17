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    На финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге откроют две фан-зоны

    Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин раскрыл расположение фан-зон. Ожидается, что в город прибудут тысячи иностранцев.

    «Мы определились с местом сбора болельщиков – спорткомплекс «Юбилейный» и парк 300-летия Санкт-Петербурга. В местах сбора болельщиков организуем развлекательную программу. Ждем несколько десятков тысяч иностранных болельщиков», – сказал Сорокин.

    • Матч состоится 28 мая.
    • Болельщиков будут пускать на игру только по Fan ID.
    • Сорокин возглавлял оргкомитет и ЧМ-2018, и российской части Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2186

      Блямба 3 минуты назад

      На Солидарности ещё можно,там больница большая..

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      Рейтинг: +9546

      Fusballer 21 минуту назад

      Самое главное - чтобы по куар-кодам пускали. А всяких недочеловеков непривитых - держать как можно дальше!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +54215

      portero 38 минут назад

      Ковид временно прекратится.... как достали своей наглой ложью ********...

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