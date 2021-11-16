Сухой рассудит «Краснодар» и «Спартак». Он вернется к судейству после отстранения

РФС назначил арбитров на матчи 15-го тура РПЛ.

Матч «Краснодар» – «Спартак» обслужит Алексей Сухой. Он вернется к судейству после отстранения за две ошибки в пользу «Локомотива» в матче 13-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:1).

19 ноября (пятница)

«Зенит» – «Нижний Новгород»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Аверьянов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Денис Березнов.

20 ноября (суббота)

«Крылья Советов» – «Урал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Михаил Иванов; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Игорь Демешко .

«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья – Артeм Любимов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Максим Гаврилин.

«Краснодар» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Варанцо Петросян; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов.

21 ноября (воскресенье)

«Ростов» – «Уфа»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Арам Петросян.

ЦСКА – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Алексей Стипиди.

«Динамо» – «Арсенал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Андрей Образко; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Лунeв.

«Сочи» – «Рубин»: судья – Алексей Матюнин, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Алексей Воронцов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Валентин Мурашов.