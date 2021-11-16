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  • Сухой рассудит «Краснодар» и «Спартак». Он вернется к судейству после отстранения

Сухой рассудит «Краснодар» и «Спартак». Он вернется к судейству после отстранения

16 ноября 2021, 19:27
10

РФС назначил арбитров на матчи 15-го тура РПЛ.

Матч «Краснодар»«Спартак» обслужит Алексей Сухой. Он вернется к судейству после отстранения за две ошибки в пользу «Локомотива» в матче 13-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:1).

19 ноября (пятница)

«Зенит» – «Нижний Новгород»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Аверьянов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Денис Березнов.

20 ноября (суббота)

«Крылья Советов» – «Урал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Михаил Иванов; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Игорь Демешко .

«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья – Артeм Любимов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Максим Гаврилин.

«Краснодар» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Варанцо Петросян; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов.

21 ноября (воскресенье)

«Ростов» – «Уфа»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Арам Петросян.

ЦСКА – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Алексей Стипиди.

«Динамо» – «Арсенал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Андрей Образко; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Лунeв.

«Сочи» – «Рубин»: судья – Алексей Матюнин, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Алексей Воронцов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Валентин Мурашов.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Сухой Алексей
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1637086724
I"ll be back!!!
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ySS
1637087384
У Сухого индульгенция по ходу...)
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portero
1637089200
опять денег пошёл заработать, накосячит....
Ответить
Иван Петров 1986
1637090143
Деньжата закончились.
Ответить
paracetamol
1637095146
Вернули воришку, сейчас будет быков засуживать. Свинки уже копытца потирают от радости!
Ответить
Старикан
1637137850
Как вернётся, так снова и удалится...
Ответить
xkixerx
1637138556
Ублюдка, того что ЛОКО-Спартак судил, отстранили всё-таки?
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zigbert
1637147832
Быстро же его восстановили в должности. Опять бы не накосячил.
Ответить
Январь 59
1637225412
Надеюсь судейство не помешает быкам победить.
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САДЫЧОК
1637419609
Логики НИКАКОЙ возвращать этого ....даже слов нет...
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