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  • «Рубин» не намерен отправлять Слуцкого в отставку после 1:5 с «Ростовом»

«Рубин» не намерен отправлять Слуцкого в отставку после 1:5 с «Ростовом»

15 ноября 2021, 18:56
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что клуб доверяет главному тренеру Леониду Слуцкому, несмотря на последние результаты команды.

«Сейчас у «Рубина» результаты ровно такие, на какие мы и рассчитываем. Самое плохое, когда есть завышенные ожидания. Поймите, мы строим команду. Нельзя просто взять и набрать игроков…

Команда должна строиться постепенно, мы должны пробовать разные схемы. Вы же видите, мы и так пробуем, и по-другому, по-третьему. Результат, соответственно, ожидаемый.

Что касается Слуцкого, мы все в одной лодке. Вместе решаем общую задачу. У нас всe спокойно и хорошо. Мы в «Рубине» не можем по-другому: стараемся работать в соответствии с принятым планом развития. В интернете пишут про отставку? Даже нечего обсуждать», – сказал Сайманов.

  • В 14-м туре РПЛ «Рубин» уступил «Ростову» со счетом 1:5.
  • «Рубин» пропустил 5+ голов в РПЛ в 3-й раз в истории.
  • Команда идет на 8-м месте в РПЛ.

Слуцкий закидал игроков «Рубина» снежками после разгрома от «Ростова»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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yorgenbarenz
1636994865
Попозже уволите.Даже Фергюссон не усидел,а Слуцкий не сэр.
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