Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    «Рубин» не намерен отправлять Слуцкого в отставку после 1:5 с «Ростовом»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что клуб доверяет главному тренеру Леониду Слуцкому, несмотря на последние результаты команды.

    «Сейчас у «Рубина» результаты ровно такие, на какие мы и рассчитываем. Самое плохое, когда есть завышенные ожидания. Поймите, мы строим команду. Нельзя просто взять и набрать игроков…

    Команда должна строиться постепенно, мы должны пробовать разные схемы. Вы же видите, мы и так пробуем, и по-другому, по-третьему. Результат, соответственно, ожидаемый.

    Что касается Слуцкого, мы все в одной лодке. Вместе решаем общую задачу. У нас всe спокойно и хорошо. Мы в «Рубине» не можем по-другому: стараемся работать в соответствии с принятым планом развития. В интернете пишут про отставку? Даже нечего обсуждать», – сказал Сайманов.

    • В 14-м туре РПЛ «Рубин» уступил «Ростову» со счетом 1:5.
    • «Рубин» пропустил 5+ голов в РПЛ в 3-й раз в истории.
    • Команда идет на 8-м месте в РПЛ.

    Слуцкий закидал игроков «Рубина» снежками после разгрома от «Ростова»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:56
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2477

      yorgenbarenz 1 час назад

      Попозже уволите.Даже Фергюссон не усидел,а Слуцкий не сэр.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91190
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68150
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru