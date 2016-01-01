Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Слуцкий закидал игроков «Рубина» снежками после разгрома от «Ростова»

    Вчера, 11 ноября, «Рубин» провел тренировку, в которой приняли участие футболисты, не получившие вызов в национальные сборные. Занятие проходило в условиях снегопада.

    Во время тренировки главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий закидывал футболистов снежками.

    «По мотивам последнего матча», – написала пресс-служба клуба в инстаграме, напомнив о поражении от «Ростова» (1:5) в 14-м туре РПЛ.

    • «Рубин» пропустил 5+ голов в РПЛ в 3-й раз в истории.
    • Команда идет на 8-м месте в РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:40
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7536

      FanatSerj 42 минуты назад

      Как то слабенько снежками то, для такого счета ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9367

      playsh 1 час назад

      В следующий раз надо будет рядом с Лёней горку булыжничков сложить,пусть потешится.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91140
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68115
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru