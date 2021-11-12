Слуцкий закидал игроков «Рубина» снежками после разгрома от «Ростова»

Вчера, 11 ноября, «Рубин» провел тренировку, в которой приняли участие футболисты, не получившие вызов в национальные сборные. Занятие проходило в условиях снегопада.

Во время тренировки главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий закидывал футболистов снежками.

«По мотивам последнего матча», – написала пресс-служба клуба в инстаграме, напомнив о поражении от «Ростова» (1:5) в 14-м туре РПЛ.

«Рубин» пропустил 5+ голов в РПЛ в 3-й раз в истории.

Команда идет на 8-м месте в РПЛ