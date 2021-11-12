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  • Слуцкий закидал игроков «Рубина» снежками после разгрома от «Ростова»

Слуцкий закидал игроков «Рубина» снежками после разгрома от «Ростова»

12 ноября 2021, 09:40
9

Вчера, 11 ноября, «Рубин» провел тренировку, в которой приняли участие футболисты, не получившие вызов в национальные сборные. Занятие проходило в условиях снегопада.

Во время тренировки главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий закидывал футболистов снежками.

«По мотивам последнего матча», – написала пресс-служба клуба в инстаграме, напомнив о поражении от «Ростова» (1:5) в 14-м туре РПЛ.

  • «Рубин» пропустил 5+ голов в РПЛ в 3-й раз в истории.
  • Команда идет на 8-м месте в РПЛ
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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Plyash
1636700226
В следующий раз надо будет рядом с Лёней горку булыжничков сложить,пусть потешится.
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FanatSerj
1636703254
Как то слабенько снежками то, для такого счета ))
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R_a_i_n
1636706311
а что?? ноу хау)) можно еще пендали тренерам после разгромов выдавать...
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Vitaga
1636708532
Хвича наверное узнал и его прорвало за Грузию.... вернется из сборной и начнет играть нормально
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Untitled-1
1636712623
Атмосфера в команде это, конечно, хорошо, но когда нет результата столько матчей - наверное и люлей пока кое-кому вставить
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talgatnurzhanov2006
1636727459
Вот это занятие Лёне подходит, а лучше снеговиков лепи.
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ab15488
1636729045
ну это слишком! куда смотрит родительский комитет? 5-1 ну это максимум оставить после занятий, но не снежками же!!
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Hektor 84
1636737515
Лёне епло не разбили?
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