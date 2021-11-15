Карпин – о будущем Миранчука в «Аталанте» : «Алексею надо много играть, тогда он будет показывать свой уровень»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о ситуации полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Если вы про вопрос о будущем Миранчука, думаю, все видели Алексея в игре с Кипром (6:0): первый и второй тайм – это небо и земля. Любому игроку нужна игровая практика, игрового ритма ему не хватает.
С Кипром он не чувствовал ритма, потому было много потерь. Во втором тайме чувство ритма появилось. Игроку надо играть много, тогда он будет показывать свой уровень», – сказал Карпин.
- В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».
- Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.
- Хавбек пропустил решающий матч сборной России в отборе ЧМ-2022 против Хорватии (0:1), проведя его в запасе.
Источник: «Матч ТВ»