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    Карпин – о будущем Миранчука в «Аталанте» : «Алексею надо много играть, тогда он будет показывать свой уровень»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о ситуации полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    «Если вы про вопрос о будущем Миранчука, думаю, все видели Алексея в игре с Кипром (6:0): первый и второй тайм – это небо и земля. Любому игроку нужна игровая практика, игрового ритма ему не хватает.

    С Кипром он не чувствовал ритма, потому было много потерь. Во втором тайме чувство ритма появилось. Игроку надо играть много, тогда он будет показывать свой уровень», – сказал Карпин.

    • В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».
    • Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.
    • Хавбек пропустил решающий матч сборной России в отборе ЧМ-2022 против Хорватии (0:1), проведя его в запасе.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14297

      paracetamol 22 минуты назад

      Миранчук даже с Кипром обделался по-полной. Кто же его в основу Аталанты поставит? Турюфельдино из Бергамо!

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      Рейтинг: +734

      ARSteven89 24 минуты назад

      Ну да, это даже в чём-то показательный момент, что Карпин не выпустил легионера из ТОП-5 европейских чемпионатов на столь важный матч для национальной команды. Это говорит о том, что Алексей реально загоняется психологически и в игровом кризисе основательно.

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      Рейтинг: +22655

      vladimir-7 1 час назад

      Чтобы Миранчуку много играть, надо было не в Италию уезжать, а
      в любую команду ФНЛ России. Для Аталанты он не годится, поэтому
      и сидит в запасе постоянно. Сравнивая Миранчука и Кокорина по
      играм в Италии, то можно сделать вывод, что один игрок хочет играть, но не может, а другой игрок может играть, но не хочет.

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      Рейтинг: +14952

      Garrincha58 1 час назад

      ему надо много играть, а кто ему не даёт??? ему надо много тренироваться, а не сидеть на лавке сопли пускать но он с детства так не приучен у нас много не тренируются у нас смолоду они ищут какой клуб им больше заплатит за паспорт вот что для них главное что вы от них хотите товарищ Карпин это поколение Кокориных и Мамаевых

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