Карпин – о будущем Миранчука в «Аталанте» : «Алексею надо много играть, тогда он будет показывать свой уровень»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о ситуации полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Если вы про вопрос о будущем Миранчука, думаю, все видели Алексея в игре с Кипром (6:0): первый и второй тайм – это небо и земля. Любому игроку нужна игровая практика, игрового ритма ему не хватает.

С Кипром он не чувствовал ритма, потому было много потерь. Во втором тайме чувство ритма появилось. Игроку надо играть много, тогда он будет показывать свой уровень», – сказал Карпин.