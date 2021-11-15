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  • Карпин – о будущем Миранчука в «Аталанте» : «Алексею надо много играть, тогда он будет показывать свой уровень»

Карпин – о будущем Миранчука в «Аталанте» : «Алексею надо много играть, тогда он будет показывать свой уровень»

15 ноября 2021, 08:36
4

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о ситуации полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Если вы про вопрос о будущем Миранчука, думаю, все видели Алексея в игре с Кипром (6:0): первый и второй тайм – это небо и земля. Любому игроку нужна игровая практика, игрового ритма ему не хватает.

С Кипром он не чувствовал ритма, потому было много потерь. Во втором тайме чувство ритма появилось. Игроку надо играть много, тогда он будет показывать свой уровень», – сказал Карпин.

  • В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».
  • Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.
  • Хавбек пропустил решающий матч сборной России в отборе ЧМ-2022 против Хорватии (0:1), проведя его в запасе.

Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Аталанта Россия Миранчук Алексей Карпин Валерий
Комментарии (4)
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Garrincha58
1636955931
ему надо много играть, а кто ему не даёт??? ему надо много тренироваться, а не сидеть на лавке сопли пускать но он с детства так не приучен у нас много не тренируются у нас смолоду они ищут какой клуб им больше заплатит за паспорт вот что для них главное что вы от них хотите товарищ Карпин это поколение Кокориных и Мамаевых
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vladimir-7
1636956179
Чтобы Миранчуку много играть, надо было не в Италию уезжать, а в любую команду ФНЛ России. Для Аталанты он не годится, поэтому и сидит в запасе постоянно. Сравнивая Миранчука и Кокорина по играм в Италии, то можно сделать вывод, что один игрок хочет играть, но не может, а другой игрок может играть, но не хочет.
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ARSteven89
1636959223
Ну да, это даже в чём-то показательный момент, что Карпин не выпустил легионера из ТОП-5 европейских чемпионатов на столь важный матч для национальной команды. Это говорит о том, что Алексей реально загоняется психологически и в игровом кризисе основательно.
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paracetamol
1636959337
Миранчук даже с Кипром обделался по-полной. Кто же его в основу Аталанты поставит? Турюфельдино из Бергамо!
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