15-летний румын Сали – самый молодой футболист, сыгравший за европейскую сборную в официальном матче

вот видите румыны не боятся ставить молодых, а мы всё ждём пока они сначала сыграют за ни кому не нужную молодёжку, а потом может быть пригласим в основную и то только чтобы посидеть на лавке или влиться так сказать в коллектив, а на данный момент и Тюкавин и Хлусевич и Агаларов сильней тех кто вчера играл в отбивайку от хорватов футболом это не назовёшь правильно сказала Тарасова в России как такового футбола нет есть видимость его в такой огромной стране с огромными возможностями и нет ничего кроме бабла в офшорах
Полузащитник «Фарула» Энес Сали установил рекорд европейского футбола.
Он стал самым молодым игроком из Европы, поучаствовавшим в официальном матче в составе сборной.
15-летний футболист вышел на замену в концовке встречи отбора ЧМ-2022 между Лихтенштейном и Румынией (0:2).
Румынский хавбек с результатом 15 лет и 264 дня превзошел достижение Мартина Эдегора, дебютировавшего за сборную Норвегии в официальной игре в возрасте 15 лет и 300 дней.