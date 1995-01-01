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    15-летний румын Сали – самый молодой футболист, сыгравший за европейскую сборную в официальном матче

    Полузащитник «Фарула» Энес Сали установил рекорд европейского футбола.

    Он стал самым молодым игроком из Европы, поучаствовавшим в официальном матче в составе сборной.

    15-летний футболист вышел на замену в концовке встречи отбора ЧМ-2022 между Лихтенштейном и Румынией (0:2).

    Румынский хавбек с результатом 15 лет и 264 дня превзошел достижение Мартина Эдегора, дебютировавшего за сборную Норвегии в официальной игре в возрасте 15 лет и 300 дней.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 07:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +14952

      Garrincha58 1 час назад

      вот видите румыны не боятся ставить молодых, а мы всё ждём пока они сначала сыграют за ни кому не нужную молодёжку, а потом может быть пригласим в основную и то только чтобы посидеть на лавке или влиться так сказать в коллектив, а на данный момент и Тюкавин и Хлусевич и Агаларов сильней тех кто вчера играл в отбивайку от хорватов футболом это не назовёшь правильно сказала Тарасова в России как такового футбола нет есть видимость его в такой огромной стране с огромными возможностями и нет ничего кроме бабла в офшорах

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      Рейтинг: +8375

      Alekxei Z. 1 час назад

      Ну что на этом внимание заострять, он что погоду сделал, с Лихтенштейном ?
      Наши при 6:0 с Кипром на 90-ой минуте могли и внучка моего выпустить ( 8 лет ), в погоне за рекордом. Так по бровочке побегал бы минуту другую.

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      Рейтинг: +20

      Вайвайнах > Alekxei Z. 1 час назад

      Точно

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