15-летний румын Сали – самый молодой футболист, сыгравший за европейскую сборную в официальном матче

Полузащитник «Фарула» Энес Сали установил рекорд европейского футбола.

Он стал самым молодым игроком из Европы, поучаствовавшим в официальном матче в составе сборной.

15-летний футболист вышел на замену в концовке встречи отбора ЧМ-2022 между Лихтенштейном и Румынией (0:2).

Румынский хавбек с результатом 15 лет и 264 дня превзошел достижение Мартина Эдегора, дебютировавшего за сборную Норвегии в официальной игре в возрасте 15 лет и 300 дней.