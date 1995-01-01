Отбор ЧМ-2022. Испания обыграла Швецию и вышла на чемпионат мира. Шведы сыграют в стыках

Сборная Испании победила Швецию (1:0) в матче 8-го тура отборочного турнира ЧМ-2022.

Единственный гол на 86-й минуте забил Альваро Мората.

Испанцы вышли на чемпионат мира, заняв первое место в группе B с 19-ю очками. Шведы пробились в стыки, набрав 15 очков.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа B. 8-й тур

Испания – Швеция – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Мората, 86.

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