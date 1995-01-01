Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    Отбор ЧМ-2022. Испания обыграла Швецию и вышла на чемпионат мира. Шведы сыграют в стыках

    Сборная Испании победила Швецию (1:0) в матче 8-го тура отборочного турнира ЧМ-2022.

    Единственный гол на 86-й минуте забил Альваро Мората.

    Испанцы вышли на чемпионат мира, заняв первое место в группе B с 19-ю очками. Шведы пробились в стыки, набрав 15 очков.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа B. 8-й тур

    Испания – Швеция – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мората, 86.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:37
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      lop935 10 минут назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю... Если не попан,
      ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru
      (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91165
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68135
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru