Отбор ЧМ-2022. Испания обыграла Швецию и вышла на чемпионат мира. Шведы сыграют в стыках

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(работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
Сборная Испании победила Швецию (1:0) в матче 8-го тура отборочного турнира ЧМ-2022.
Единственный гол на 86-й минуте забил Альваро Мората.
Испанцы вышли на чемпионат мира, заняв первое место в группе B с 19-ю очками. Шведы пробились в стыки, набрав 15 очков.
Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа B. 8-й тур
Голы: 1:0 – Мората, 86.
Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022