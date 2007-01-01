9:0 – статистика ударов в 1-м тайме матча Хорватия – Россия

ого
а счет 0-0 при этом
затем забьют дуру и будут радоваться как изнасиловали как было со словение и словакией
В эти минуты проходит решающий матч группы отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России. В первом тайме россияне ни разу не пробили по воротам.
В то же время хорваты нанесли девять ударов по чужим воротам (три – в створ).
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Сплите.
- Для выхода на ЧМ-2022 России достаточно ничьей.
- Россия ни разу не побеждала Хорватию.