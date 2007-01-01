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    9:0 – статистика ударов в 1-м тайме матча Хорватия – Россия

    В эти минуты проходит решающий матч группы отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России. В первом тайме россияне ни разу не пробили по воротам.

    В то же время хорваты нанесли девять ударов по чужим воротам (три – в створ).

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Сплите.
    • Для выхода на ЧМ-2022 России достаточно ничьей.
    • Россия ни разу не побеждала Хорватию.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3849

      FENIX-SL 4 минуты назад

      ого
      а счет 0-0 при этом
      затем забьют дуру и будут радоваться как изнасиловали как было со словение и словакией

      0
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      Рейтинг: +8377

      САДЫЧОК 14 минут назад

      Пока норм после 1 тайма ! Схема игры идеальна ! Брозович очень опасен ! У нас не плохо Караваев , Сафонов , Дивеев...

      0
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      Рейтинг: +5764

      порт 14 минут назад

      Ловчев лучше всех зажигает.

      0
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      Рейтинг: +2188

      Play 17 минут назад

      Игра из разряда "Боже упаси!", такое ощущение, что Хорваты с Сан-Марино играют. Пока за Россию играет только погода, футболисты просто отбиваются.

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