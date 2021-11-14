Дюков, Хачатурянц, Алаев прибыли на матч Хорватия – Россия

На решающем матче отборочной группы ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России будет присутствовать руководство российского футбола. В Сплит прилетел президент РФС Александр Дюков.
В компании с ним на игру приехали исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц и президент ФНЛ Александр Алаев.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Хорваты не проигрывают в основное время 9 матчей подряд. Россия – 6.
- Россия ни разу не обыгрывала Хорватию.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»