Дюков, Хачатурянц, Алаев прибыли на матч Хорватия – Россия

На решающем матче отборочной группы ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России будет присутствовать руководство российского футбола. В Сплит прилетел президент РФС Александр Дюков.

В компании с ним на игру приехали исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц и президент ФНЛ Александр Алаев.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Хорваты не проигрывают в основное время 9 матчей подряд. Россия – 6.

Россия ни разу не обыгрывала Хорватию.

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Хорватия – Россия: 5 матчей, 4 ничьи, ни одной победы россиян

На игре Хорватия – Россия будет 32 тысячи зрителей. Из России – 400 человек

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