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    Дюков, Хачатурянц, Алаев прибыли на матч Хорватия – Россия

    На решающем матче отборочной группы ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России будет присутствовать руководство российского футбола. В Сплит прилетел президент РФС Александр Дюков.

    В компании с ним на игру приехали исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц и президент ФНЛ Александр Алаев.

    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
    • Хорваты не проигрывают в основное время 9 матчей подряд. Россия – 6.
    • Россия ни разу не обыгрывала Хорватию.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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