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    Победитель матча Хорватия – Россия получит 12 миллионов

    Команда, которая добьется нужного для себя результата в отборочном матче ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России, гарантированно получит 12 миллионов долларов. Это деньги от ФИФА, которые она выделит всем участникам группового этапа чемпионата мира.

    2 миллиона из этой суммы каждый участник должен потратить на подготовку к турниру.

    • Россиянам для выхода на ЧМ-2022 достаточно ничьей.
    • Хорватии для прямой путевки необходимо обыгрывать россиян.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на сплитском стадионе «Полюд», которая начнется в 17:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26594

      silver29 9 минут назад

      Победитель получает всю сумму. Поместите это в газетах. Сообщите также, что здесь дело в личных счетах. ... (Д. Лондон "Мексиканец")

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      Рейтинг: +68136

      insider_retro 29 минут назад

      В наше время будет не лишним, если идеи, задачи и порывы патриотизма будут подкреплены звоном монет...

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