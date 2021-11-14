Победитель матча Хорватия – Россия получит 12 миллионов

Команда, которая добьется нужного для себя результата в отборочном матче ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России, гарантированно получит 12 миллионов долларов. Это деньги от ФИФА, которые она выделит всем участникам группового этапа чемпионата мира.
2 миллиона из этой суммы каждый участник должен потратить на подготовку к турниру.
- Россиянам для выхода на ЧМ-2022 достаточно ничьей.
- Хорватии для прямой путевки необходимо обыгрывать россиян.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на сплитском стадионе «Полюд», которая начнется в 17:00 по Москве.
Источник: «Спорт-Экспресс»