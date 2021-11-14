Победитель матча Хорватия – Россия получит 12 миллионов

Команда, которая добьется нужного для себя результата в отборочном матче ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России, гарантированно получит 12 миллионов долларов. Это деньги от ФИФА, которые она выделит всем участникам группового этапа чемпионата мира.

2 миллиона из этой суммы каждый участник должен потратить на подготовку к турниру.