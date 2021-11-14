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  • ⚡ Отбор ЧМ-2022. Россия в решающем матче группы играет с Хорватией

⚡ Отбор ЧМ-2022. Россия в решающем матче группы играет с Хорватией

14 ноября 2021, 17:00
130

Сборная России завершает группу отборочного цикла ЧМ-2022 встречей против Хорватии. Для завоевания путевки в финальную часть россиянам достаточно сыграть вничью. В противном случае первое место в группе займут хорваты, а Россия отправится в стыковые встречи.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча на сплитском стадионе «Полюд».

  • В первом круге команды сыграли вничью (0:0).
  • При Валерии Карпине сборная России еще не проигрывала.
  • В последнем туре обе команды добились крупных побед.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Хорватия
Комментарии (130)
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ЮНик
1636870162
Вот и наступил момент истины. как в "Белом солнце пустыни": "Сейчас посмотрим какой это Сухов". В смысле Карпин. Если устоят и не проиграют хорватам, то орден по заслугам. Но "это фантастика, сынок!" Чтобы вице-чемпионы мира на своем поле не обыграли несыгранную сборную из игроков посредственной лиги с парочкой легионеров из далеко не ведущих евроклубов. Увы, но шансов нет. Хоть бы не разгром! В любом случае Валера достоин уважения. Вызвал весь огонь на себя. Сколько уродов будут в случае неудачи обвинять его в том, что не умолил он на коленях питерского мастурбатора соизволить играть в сборной.
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PAREVG.
1636879119
У нашей сборной есть тенденция - проигрывать решающие матчи. Как началось в 90х так и продолжается. Надеюсь что сегодня все изменится. А Карпин, должен дать такую установку, что устраивает только победа, будут думать о ничьей - 100% проиграют. Будут играть как с Кипром в первом тайме - проиграют.
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Fusballer
1636880441
Никакой ничьей! Только победа!
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BarStep
1636881129
Болеть буду! Но! Перефразировав классика: наши ожидания - наши же проблемы..
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Красногорск_Фан
1636884458
Итак. Секрет победы? 1) Проснуться на игру раньше 55-й минуты матча. 2) Охренный фарт и 3 хоттабыча в Валериной бутылке с водой. 3) Сбивание темпа игры мелким фолом. На быстрых встречных курсах поимеют к 20-й минуте. 4) голы со стандартов забитые защитниками. 4) Приступ диареи у Модрича с Пашаличем 5) Судья проплаченный Газпромом 6) Кадыров на трибуне 7) Ну и куда же без Петрова с Башировым. Россия вперед ))))))))))
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Enter2006
1636887634
Буду болеть за непроигрышь сборной России! Хотя сам в это мало верю...
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GoLenaStop
1636889140
Итог зависит от настроя на игру, и соблюдения правила - не забиваешь ты, забьют тебе... Будем посмотреть! Удачи, верю в непросер.
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житель СПб
1636891924
Вот читаю комментарии - и вижу результат поколения 90-х (пожалуйста, не обижайтесь!) Вот и немцы стали писать, что под Москвой проиграли только из-за непогоды... Нет! Очень многое, процентов 50-80, зависит от духа, силы духа. Если тренеры смогли им разъяснить что-нибудь - сверху их миллионных контрактов - то и у этих ребят, которых мы видели 3 дня назад, есть возможность сыграть достойно, качественно! И они вполне способны на хорошие контр-атаки! И у нас замечательный вратарь! Вот это объективно... Так что надо надеяться!
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ySS
1636893054
Если сборная сегодня выйдет на ЧМ, то скажу, что Валера - волшебник))
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slavа0508
1636894946
Валера ,,,Валера ,,,верим !!!! Болеем за наших ...
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