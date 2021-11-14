⚡ Отбор ЧМ-2022. Россия в решающем матче группы играет с Хорватией

Сборная России завершает группу отборочного цикла ЧМ-2022 встречей против Хорватии. Для завоевания путевки в финальную часть россиянам достаточно сыграть вничью. В противном случае первое место в группе займут хорваты, а Россия отправится в стыковые встречи.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча на сплитском стадионе «Полюд».
- В первом круге команды сыграли вничью (0:0).
- При Валерии Карпине сборная России еще не проигрывала.
- В последнем туре обе команды добились крупных побед.
Источник: Бомбардир.ру