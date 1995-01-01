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    ⚡ Отбор ЧМ-2022. Россия в решающем матче группы играет с Хорватией

    Сборная России завершает группу отборочного цикла ЧМ-2022 встречей против Хорватии. Для завоевания путевки в финальную часть россиянам достаточно сыграть вничью. В противном случае первое место в группе займут хорваты, а Россия отправится в стыковые встречи.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча на сплитском стадионе «Полюд».

    • В первом круге команды сыграли вничью (0:0).
    • При Валерии Карпине сборная России еще не проигрывала.
    • В последнем туре обе команды добились крупных побед.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии138
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      Рейтинг: +12848

      ilichkadr 16 минут назад

      Пока отбиваемся. Пора выпускать Мостового и Ерохина. Не помешал бы Сутормин вместо Караваева и Зобнин вместо Фомина.

      0
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      Рейтинг: +11309

      NewLife 17 минут назад

      И везение и самоотдача на нашей стороне. Держимся еще тайм.

      1
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      Рейтинг: +4721

      polt 20 минут назад

      Смолов-слабое звено.

      1
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      Рейтинг: +1689

      Enter2006 21 минуту назад

      Очень стрёмно, но Сафонов просто молодец!!! Отрабатывает за пол команды.

      1
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      Рейтинг: +4758

      SPACE TRUCKIN 24 минуты назад

      уфф...пока отбиваемся...хорваты чуть подсели в конце...в нападении никак к сожалению...

      0
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      Рейтинг: +11309

      NewLife > SPACE TRUCKIN 16 минут назад

      Да заметно, хорваты устали и играют не так ярко, как в начале.

      1
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      Рейтинг: +12848

      ilichkadr > NewLife 15 минут назад

      Дождь нам в помощь!

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      Рейтинг: +4758

      SPACE TRUCKIN > NewLife 1 минуту назад

      ппц бассейн...нам на руку в принципе...отбиться легче и что то создать хорватам сложнее...хотя по началу второго тайма немного тревожно...

      0
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      Рейтинг: -20

      Suvorov51 25 минут назад

      Ну вот и выполнили задачу на тайм. теперь надо прибавлять во втором.туго но нам говорили что приедем в ад. просто надо изо всех сил биться

      1
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      Рейтинг: +342

      Vitaga 26 минут назад

      45минут... полет нормальный... видно что почему то в отличие от всей команды головин и смолов не дорабатывают...

      1
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      Рейтинг: +285

      папа сибиряк 27 минут назад

      епрст, как футбол смотреть? когда картинка по телеку летает. то поле, то морды пустолаек

      0
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      ...
      Рейтинг: +12848

      ilichkadr > папа сибиряк 14 минут назад

      Смотри 1 HD и будет тебе счастье!

      0
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      Рейтинг: +149

      3meeeD 30 минут назад

      СЛАВА РОССИИ
      Стоят ребята под стягами коловрата
      СЛАВА РУСИ
      И кроме Руси ребятам ничего не надо
      СЛАВА РОССИИ

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5543

      sochi-2013 32 минуты назад

      Играет сборная, а стыдно за Спартак!))
      Ату, краснозадые!
      Вернее, играет- это громко сказано.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3370

      R_a_i_n > sochi-2013 25 минут назад

      играет сборная, а стыдно за мудака из Сочи...

      5
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      Рейтинг: -20

      Suvorov51 > sochi-2013 22 минуты назад

      Ни вот представитель фарм клуба бомжатника что то проблеел

      1
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      Рейтинг: +536

      Sanches65 > R_a_i_n 20 минут назад

      Зачем обращать внимание на очередного му..ка.

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      Рейтинг: +4103

      mopecekca > sochi-2013 20 минут назад

      ***** закрой, *****

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      Рейтинг: -20

      Suvorov51 > Sanches65 2 минуты назад

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