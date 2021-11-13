Мбаппе в игре с Казахстаном оформил дебютный хет-трик за сборную. Один из голов забит после выхода вратаря за пределы штрафной

В эти минуты проходит матч отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Франции и Казахстана. К перерыву французы ведут 3:0.

Все голы забиты форвардом Килианом Мбаппе. Один из них случился после выхода вратаря Стаса Покатилова за пределы штрафной.

Это 1-й хет-трик Мбаппе за сборную. Для него игроку понадобилось 32 минуты (3 удара – 3 гола).

У Мбаппе в последних 3 матчах за сборную 7 очков по системе «гол+пас».

Мбаппе впервые забил в 3 подряд матчах за сборную.