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    Кварацхелия: «Игра со Швецией – лучшая в моей карьере»

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия поделился эмоциями после матча девятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными Грузии и Швеции.

    • Хавбек казанцев оформил дубль в этой игре.
    • Грузины победили со счетом 2:0.

    «Думаю, это была лучшая игра в моей карьере, потому что я впервые оформил дубль как в сборной, так и на клубном уровне.

    Обыграть такого сильного соперника – это дорогого стоит, и этому обстоятельству я рад значительно больше, чем двум своим голам», – сказал Кварацхелия.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sputnik

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -150

      СуперПАВ9 41 секунду назад

      Ты вообще кто такой?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2006

      Блямба 16 минут назад

      ну..
      и никто в меня снежками не кидался...

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