Кварацхелия: «Игра со Швецией – лучшая в моей карьере»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия поделился эмоциями после матча девятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными Грузии и Швеции.

Хавбек казанцев оформил дубль в этой игре.

Грузины победили со счетом 2:0.

«Думаю, это была лучшая игра в моей карьере, потому что я впервые оформил дубль как в сборной, так и на клубном уровне.

Обыграть такого сильного соперника – это дорогого стоит, и этому обстоятельству я рад значительно больше, чем двум своим голам», – сказал Кварацхелия.