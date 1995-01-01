Голландец Маккели обслужит матч Хорватия – Россия

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УЕФА назначил арбитра на матч десятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.
Команды рассудит голландец Данни Маккели. Также на игре будут работать Хессел Стеегстра, Ян де Врис (помощники), Деннис Хиглер (резервный), Пол ван Букел и Клей Руперти (VAR).
- Хорватия примет Россию в воскресенье, 14 ноября.
- Матч в Сплите начнется в 17:00 мск.
- За 2 тура до завершения отбора россияне лидируют в группе с 2-очковым преимуществом над хорватами.