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    Голландец Маккели обслужит матч Хорватия – Россия

    УЕФА назначил арбитра на матч десятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.

    Команды рассудит голландец Данни Маккели. Также на игре будут работать Хессел Стеегстра, Ян де Врис (помощники), Деннис Хиглер (резервный), Пол ван Букел и Клей Руперти (VAR).

    • Хорватия примет Россию в воскресенье, 14 ноября.
    • Матч в Сплите начнется в 17:00 мск.
    • За 2 тура до завершения отбора россияне лидируют в группе с 2-очковым преимуществом над хорватами.

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    Источник: Сайт Королевского футбольного союза Нидерландов

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +163

      Эмом 1 час назад

      смело берите ТБ 5.5 ЖК ) Маккели любитель раздавать карточки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11031

      Cleaner 2 часа назад

      Надеюсь, голландец будет беспристрастен. Главное, чтобы не накосячил...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +797

      FaTeK1945ru 2 часа назад

      ...кто нибудь знает этого судью?

      0
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