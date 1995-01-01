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    Отбор ЧМ-2022. Россия играет с Кипром в Санкт-Петербурге

    Начался матч девятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Кипра.

    Команды играют в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», встреча началась в 20:00 по московскому времени.

    По итогам восьми туров россияне лидируют в группе, опережая Хорватию на два очка.

    Киприоты занимают последнее место и уже потеряли шансы квалифицироваться на чемпионат мира.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Кипр.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:05
    Комментарии52
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      Рейтинг: +9936

      alex1951 32 секунды назад

      Доигралась Россия 3-0!
      Отличный спарринг перед игрой с хорватами....
      Карпуша и Со - поедут с хорошим настроением!)))

      0
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      Рейтинг: +181

      SpartakMoskwa 5 минут назад

      Опять он Бревно заболотное выпустил да оставь ты Федю до конца матча
      Федя без одной ноги лучше этого бревна

      0
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      Рейтинг: +359

      Soccerdealer63 5 минут назад

      Похоже, опохмелились в перерыве?))

      1
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      Рейтинг: +359

      Soccerdealer63 13 минут назад

      Измучился... Решил болеть за Кипр... И НАСТРОЕНИЕ УЛУЧШИЛОСЬ!))) РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ)))

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      Рейтинг: +359

      Soccerdealer63 15 минут назад

      Я понял почему наши вот эти "футбольные дрова" получают миллионы... иногда баксов))) Это для того, чтобы мы на них всю свою злость спускали, а забывали про депутатов и чинуш с ИХ МИЛЛИОННЫМЫ ЗРЯПЛАТАМИ И С ТАКИМИ ЖЕ, КАК У СБОРНОЙ ПО ФУТБОЛУ "ИГРОЙ" И РЕЗУЛЬТАТАМИ... Что в медицине, что в "экономике"...

      1
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      Рейтинг: +377

      semm > Soccerdealer63 9 минут назад

      ну что ты врёшь, это ты лично весь зелёный от злости на Россию, как не играй, хоть дрова, хоть виртуозы

      0
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      Рейтинг: +359

      Soccerdealer63 > semm 3 минуты назад

      в чём "вру"?)
      и.. для Вас Россия = ГосДума?
      и... что та у Вас "по вирусам"? Всё ОК?))

      0
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      Рейтинг: +4709

      polt 17 минут назад

      Слов по игре нашей сборной нет, одни маты.

      2
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      Рейтинг: +2787

      ААМ 17 минут назад

      Плохо играют наши и хуже всех Смолов, Миранчук и Головин - капитан имени Карпина.

      2
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      Рейтинг: +151

      Shinra 19 минут назад

      Валера везучий, отскочит и в этот раз. Скорее всего минимальный счёт сохранится.

      1
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      Рейтинг: +359

      Soccerdealer63 > Shinra 8 минут назад

      "...отскочит от Кипра..."?
      ВШТЫРИВАЕТ!))+

      0
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      Рейтинг: +375

      ростов 100/100 23 минуты назад

      Это что за футбол, что за сборная, такой матч и смотреть нет желания. По моему наши отмечали день рождения а не киприоты. То дроч....т мяч в своей штрафной, а пасы вообще в пустоту. Мяч как горох отскакивает. Позорище такой сборной.

      4
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      Рейтинг: +11290

      NewLife 24 минуты назад

      Если попадем в Катар, что нам там светит с Миранчуком и Суторминым ?

      3
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