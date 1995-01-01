Отбор ЧМ-2022. Россия играет с Кипром в Санкт-Петербурге

Доигралась Россия 3-0!
Отличный спарринг перед игрой с хорватами....
Карпуша и Со - поедут с хорошим настроением!)))
Начался матч девятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Кипра.
Команды играют в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», встреча началась в 20:00 по московскому времени.
По итогам восьми туров россияне лидируют в группе, опережая Хорватию на два очка.
Киприоты занимают последнее место и уже потеряли шансы квалифицироваться на чемпионат мира.
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Кипр.