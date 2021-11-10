Степашин – о Захаряне в «Ливерпуле»: «Игры агентов. Ему еще 2-3 года можно поиграть в России»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Ливерпуль».

— Сергей Вадимович, пошел шум, что 18-летнего Арсена Захаряна хочет купить «Ливерпуль». Даже называется сумма в 13 млн фунтов. Они к вам не обращались? Продадите?

— Да нет, это игры агентов. Он еще молодой человек, ему еще расти и расти. Я считаю, что Арсену еще 2-3 года можно поиграть в России.

Должно пройти время, для того чтобы футболист мог состояться. Когда ему будет 21 год, то в самый раз… Смотрите, у нас за границей сейчас почти никто хорошо не играет. Может быть, Головин только.