Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Степашин – о Захаряне в «Ливерпуле»: «Игры агентов. Ему еще 2-3 года можно поиграть в России»

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Ливерпуль».

    — Сергей Вадимович, пошел шум, что 18-летнего Арсена Захаряна хочет купить «Ливерпуль». Даже называется сумма в 13 млн фунтов. Они к вам не обращались? Продадите?

    — Да нет, это игры агентов. Он еще молодой человек, ему еще расти и расти. Я считаю, что Арсену еще 2-3 года можно поиграть в России.

    Должно пройти время, для того чтобы футболист мог состояться. Когда ему будет 21 год, то в самый раз… Смотрите, у нас за границей сейчас почти никто хорошо не играет. Может быть, Головин только.

    • Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 14 матчей, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.
    • Он пропустит ноябрьские матчи сборной России из-за травмы.
    • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Комсомольская правда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:28
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2948

      Иван Петров 1986 24 минуты назад

      Как только журналюги присваивают игроку статус звезды, он сразу в это начинает верить. А он пока еще никто, он пока гавно на палочке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5215

      Давид59 28 минут назад

      Степашин??? Ого! Знаю его как преподавателя военно-политического училища в Стрельне. Значит в футболе должен разбираться. Или из опыта счётной палаты РФ? Там наверное счёт всех игр заранее знали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7530

      FanatSerj 30 минут назад

      Даже бы больше написал, не то чтобы Европа, ему и условный Зенит, Спартак не нужен, а то сгинет там как Соловьев с Ташаевым. Но если будет рост и прогресс то и в Динамо нечего засиживаться.
      В Европу надо ехать в двух статусах или ты уже с регалиями и опытом и будешь там не на последних ролях на скамейке трусы протирать (привет Миранчуку) или ты что в РПЛ никто, что в Европе без имени и тебе надо с ноля расти и всего добиваться.
      А так до основы дорос и этим надо пользоваться, нарастит мясцо хотя бы до состояния того же Зобнина т.к он уходил лидером из команды Динамо в Спартак и поэтому и там не пропал.
      Да и с тренером сейчас всей молодежи в Динамо прям повезло, грех такой опыт упускать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22545

      vladimir-7 41 минуту назад

      А кто, кроме агентов, предлагает его выкупить и за сколько?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11004

      Cleaner 56 минут назад

      ЗАЧЕМ Захаряну еще 2-3 года можно играть в России? Потому, что Степашину так хочется?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91035
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68097
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru