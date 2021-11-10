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  • Степашин – о Захаряне в «Ливерпуле»: «Игры агентов. Ему еще 2-3 года можно поиграть в России»

Степашин – о Захаряне в «Ливерпуле»: «Игры агентов. Ему еще 2-3 года можно поиграть в России»

10 ноября 2021, 13:28
12

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Ливерпуль».

— Сергей Вадимович, пошел шум, что 18-летнего Арсена Захаряна хочет купить «Ливерпуль». Даже называется сумма в 13 млн фунтов. Они к вам не обращались? Продадите?

— Да нет, это игры агентов. Он еще молодой человек, ему еще расти и расти. Я считаю, что Арсену еще 2-3 года можно поиграть в России.

Должно пройти время, для того чтобы футболист мог состояться. Когда ему будет 21 год, то в самый раз… Смотрите, у нас за границей сейчас почти никто хорошо не играет. Может быть, Головин только.

  • Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 14 матчей, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.
  • Он пропустит ноябрьские матчи сборной России из-за травмы.
  • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Динамо Ливерпуль Захарян Арсен
Комментарии (12)
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FanatSerj
1636541803
Даже бы больше написал, не то чтобы Европа, ему и условный Зенит, Спартак не нужен, а то сгинет там как Соловьев с Ташаевым. Но если будет рост и прогресс то и в Динамо нечего засиживаться. В Европу надо ехать в двух статусах или ты уже с регалиями и опытом и будешь там не на последних ролях на скамейке трусы протирать (привет Миранчуку) или ты что в РПЛ никто, что в Европе без имени и тебе надо с ноля расти и всего добиваться. А так до основы дорос и этим надо пользоваться, нарастит мясцо хотя бы до состояния того же Зобнина т.к он уходил лидером из команды Динамо в Спартак и поэтому и там не пропал. Да и с тренером сейчас всей молодежи в Динамо прям повезло, грех такой опыт упускать.
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Давид59
1636541923
Степашин??? Ого! Знаю его как преподавателя военно-политического училища в Стрельне. Значит в футболе должен разбираться. Или из опыта счётной палаты РФ? Там наверное счёт всех игр заранее знали.
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Томик
1636544861
Пошел шум. И только. Они его не смогут сейчас купить, даже если захотят. Агенты развлекаются.
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Олег1204
1636546214
Как не любят лемитодрочники когда игрок уезжает из России. Ему нужно развиваться и привыкать к трудностям, нагрузкам, скоростям.
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jek718875
1636547405
Таких ЗАХАРЯНОВ за границей на полку складывают штабелями
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Andrew01
1636550123
Если есть возможность надо уезжать. пример Зинченко тому подтверждение. Как раз будет 2-3 сезона на адаптацию и рост в проф смысле, и как раз в 21 будет играть если не в основе, то выходить на замену регулярно. А останется обрастет "жиром", в смысле желание работать пропадет, контракт подпишет на 2-3 млн и никуда не поедет играть, тем более там платить больше 1 млн не станут.
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Форвард 79
1636551836
Помнится про Акинфеева, Игнашевича тоже так говорили и надо подождать и все такое. В итоге неплохие игроки получились даже очень неплохие, но только уровня не выше нашего чемпа. Что бы рости надо постоянно преодолевать новые, более высокие барьеры. Без этого в лучшем случае топтание на месте, а как правило регресс
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Hektor 84
1636561520
Арсен если хочет прогрессировать и поиграть в хороший футбол на высоком уровне надо валить из нашего болота. Иначе потом уедет в 26 лет и будет сидеть с лавки матчи смотреть в команде типа Аталанты.
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Derzkiy1
1636562034
Про Чалова тоже так говорили и что сейчас?)
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alp
1636567999
надо отпускать. через 2-3 года превратится в кокорина
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