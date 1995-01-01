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    Карпин – о вакцинации: «В сборной привито процентов 70. Кто-то боится – антипрививочники»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о вакцинации в национальной команде.

    — Как вы относитесь к идее ввести обязательную вакцинацию? Как относятся к вакцине в сборной?

    — По-разному относятся. Кто-то привитый, кто-то нет, кто-то не хочет, кто-то боится. Так же, как и население нашей страны — кто-то за, кто-то против. Я за то, чтобы прививаться. Но заставить или нет — не мой вопрос.

    — Сколько процентов в сборной привито?

    — Процентов 70. Кому-то надо будет прививаться еще.

    — А те, кто не привились — почему?

    — Антипрививочники. Не знаю.

    • 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
    • 14 ноября национальная команда встретится на выезде с Хорватией.
    • За 2 тура до завершения отбора ЧМ-2022 Россия лидирует в группе с 2-очковым преимуществом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:46
    Комментарии4
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      Рейтинг: +111

      Gasanov Хачик 58 минут назад

      Ишаки тупые кто бис привифки ходит. Пака их радные или блиские ни начнут памирать биз вакцыны ани так и будут хадить. Вапще этих аслоф ни нада пускать к здаровым людям. Адгарадить их нада бис привифки каторые

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      Рейтинг: +133

      3meeeD 1 час назад

      Вот я боялся ,привился .и что?аллергия, давление ,скорая.на втрое так же! Вы бл..ты людей проверяйте ,а не погодя кому штампуйте "экспериментальную вакцину" черти

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      Рейтинг: +133

      3meeeD > 3meeeD 1 час назад

      У друга младший брат ушёл.У него гипертония.ширнулся ,и нет ребёнка.

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      Рейтинг: +265

      чаппай > 3meeeD 1 час назад

      Антиваксеров тоже уже тьма сколько сгинуло

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