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  • Карпин – о вакцинации: «В сборной привито процентов 70. Кто-то боится – антипрививочники»

Карпин – о вакцинации: «В сборной привито процентов 70. Кто-то боится – антипрививочники»

9 ноября 2021, 19:46
5

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о вакцинации в национальной команде.

— Как вы относитесь к идее ввести обязательную вакцинацию? Как относятся к вакцине в сборной?

— По-разному относятся. Кто-то привитый, кто-то нет, кто-то не хочет, кто-то боится. Так же, как и население нашей страны — кто-то за, кто-то против. Я за то, чтобы прививаться. Но заставить или нет — не мой вопрос.

— Сколько процентов в сборной привито?

— Процентов 70. Кому-то надо будет прививаться еще.

— А те, кто не привились — почему?

— Антипрививочники. Не знаю.

  • 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
  • 14 ноября национальная команда встретится на выезде с Хорватией.
  • За 2 тура до завершения отбора ЧМ-2022 Россия лидирует в группе с 2-очковым преимуществом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (5)
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3meeeD
1636481454
Вот я боялся ,привился .и что?аллергия, давление ,скорая.на втрое так же! Вы бл..ты людей проверяйте ,а не погодя кому штампуйте "экспериментальную вакцину" черти
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Князев
1636487762
Никакой пандемии нет! это жидовьё нагнетает ажиотаж. Вакцины -генетическое оружие для уничтожения народа. ВОЗ специально это готовило несколько лет. Противно смотреть на рабов, которые носят маски. Их специально обрабатывают отравляющими веществами. Мне жаль спортсменов, но ничего не поделаешь. Уже привились. Надо заказывать место на кладбище...
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MaxRnD
1636490737
Как на ходу "переобувается" главный вакцинатор Всея Руси г-н Гинцбург: 1. "Вакцинированные не заражаются". 2. "Вакцинированные заражаются, но не заболевают". 3. "Вакцинированные заболевают, но легко". 4. "Вакцинированные заболевают тяжело, но не попадают в реанимацию". 5. "Вакцинированные попадают в реанимацию, но не умирают". 6. "Вакцинированные умирают, но в лёгкой форме". 7. "Вакцинированные умирают в муках, но с чистой совестью". 8. "Вакцинированные попадут в Рай, а остальные просто сдохнут". Если это все не мошенничество, то что? Этот орденоносный жулик договорился до того, что если человек сделал вакцинацию его жижей, получил сертификат и заболел коронавирусом, — значит этот сертификат он... купил. Чушь ведь собачья и скотство!
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