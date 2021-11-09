Карпин – о вакцинации: «В сборной привито процентов 70. Кто-то боится – антипрививочники»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о вакцинации в национальной команде.

— Как вы относитесь к идее ввести обязательную вакцинацию? Как относятся к вакцине в сборной?

— По-разному относятся. Кто-то привитый, кто-то нет, кто-то не хочет, кто-то боится. Так же, как и население нашей страны — кто-то за, кто-то против. Я за то, чтобы прививаться. Но заставить или нет — не мой вопрос.

— Сколько процентов в сборной привито?

— Процентов 70. Кому-то надо будет прививаться еще.

— А те, кто не привились — почему?

— Антипрививочники. Не знаю.