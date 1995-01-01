Поляк Стефански рассудит Россию и Кипр в отборе ЧМ-2022

ЁПРСТ! Это п-ц!!! Где наши чиновники-функционеры? Надо срочно подавать протест и требовать замену судей!
Стала известна судейская бригада, которая обслужит игру девятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Кипра.
Главным арбитром будет поляк Даниель Стефански. Его помощники – Давид Голис и Михал Обукович. Резервный рефери – Дамиан Силвестжак. VAR – Павел Рачковски, AVAR – Кжиштоф Мырмус.
- Россия примет Кипр в четверг, 11 ноября, в Санкт-Петербурге.
- Начало – в 20:00 мск.
- За 2 тура до завершения отбора россияне лидируют в группе с 2-очковым преимуществом.