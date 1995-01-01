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    Поляк Стефански рассудит Россию и Кипр в отборе ЧМ-2022

    Стала известна судейская бригада, которая обслужит игру девятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Кипра.

    Главным арбитром будет поляк Даниель Стефански. Его помощники – Давид Голис и Михал Обукович. Резервный рефери – Дамиан Силвестжак. VAR – Павел Рачковски, AVAR – Кжиштоф Мырмус.

    • Россия примет Кипр в четверг, 11 ноября, в Санкт-Петербурге.
    • Начало – в 20:00 мск.
    • За 2 тура до завершения отбора россияне лидируют в группе с 2-очковым преимуществом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +891

      Федорыч-НН 1 час назад

      ЁПРСТ! Это п-ц!!! Где наши чиновники-функционеры? Надо срочно подавать протест и требовать замену судей!

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      Рейтинг: +12954

      Skull_Boy 2 часа назад

      Вот это звонок и ляхи с-ки всегда засуживали наших

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