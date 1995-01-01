Поляк Стефански рассудит Россию и Кипр в отборе ЧМ-2022

Стала известна судейская бригада, которая обслужит игру девятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Кипра.

Главным арбитром будет поляк Даниель Стефански. Его помощники – Давид Голис и Михал Обукович. Резервный рефери – Дамиан Силвестжак. VAR – Павел Рачковски, AVAR – Кжиштоф Мырмус.