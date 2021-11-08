Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    Газизов: «Огромный риск, что игроки «Уфы» заболеют коронавирусом»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что команда периодически находится в зоне риска заражения коронавирусом.

    «Мы делаем все возможное для защиты команды. Мало того, мы выполняем требования Роспотребнадзора, связанные с допуском на матчи. То, что зависит от нас, мы все делаем.

    Мы можем легко заразиться, поскольку последний раз мы летали обычным самолетом, а это аэропорт, гостиница, в любом случае находились в каком-то контакте, и все может произойти. Риск огромный», – сказал Газизов.

    • «Уфа» набрала 14 очков в 14 турах РПЛ.
    • Команда занимает в лиге 12-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2021 22:17
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90978
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68082
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru