Газизов: «Огромный риск, что игроки «Уфы» заболеют коронавирусом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что команда периодически находится в зоне риска заражения коронавирусом.

«Мы делаем все возможное для защиты команды. Мало того, мы выполняем требования Роспотребнадзора, связанные с допуском на матчи. То, что зависит от нас, мы все делаем.

Мы можем легко заразиться, поскольку последний раз мы летали обычным самолетом, а это аэропорт, гостиница, в любом случае находились в каком-то контакте, и все может произойти. Риск огромный», – сказал Газизов.