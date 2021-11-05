Слуцкий: «Система Кубка России несправедлива»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал формат Кубка России. Он нашел в турнире несправедливость.

«Что касается нынешней системы Кубка России, я и сейчас отмечаю: она несправедлива. Несмотря на то, что мы в прошлом сезоне попали в пятeрку лучших команд, которые освобождаются от отбора, и нам в данном случае система выгодна. Но система несправедлива, на мой взгляд», – сказал Слуцкий.