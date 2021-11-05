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Слуцкий: «Система Кубка России несправедлива»

5 ноября 2021, 22:14
8

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал формат Кубка России. Он нашел в турнире несправедливость.

«Что касается нынешней системы Кубка России, я и сейчас отмечаю: она несправедлива. Несмотря на то, что мы в прошлом сезоне попали в пятeрку лучших команд, которые освобождаются от отбора, и нам в данном случае система выгодна. Но система несправедлива, на мой взгляд», – сказал Слуцкий.

  • В 1/8 финала в марте «Рубин» сыграет с «Ротором» из ФНЛ.
  • «Рубин» 1 раз брал Кубок России – в сезоне-2011/12.
  • Действующий победитель турнира – «Локомотив».

Источник: официальный сайт «Рубина»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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житель СПб
1636140230
И жизнь несправедлива...
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Zenit__SPb
1636140890
Молчал, молчал, потом обыграл ЦСКА и, опа, начинаем все сначала...
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Ziklop
1636144770
на сегодня не самая важная тема, справедливость у каждого своя. не было никогда справедливости и не будет.
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ySS
1636146171
Ну, если Царь Леонид "Гагарин" сказал, значит надо менять систему!))
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Vitaga
1636158573
интересно а где справедливость в России? она есть что ли где?
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Алекс636363
1636176883
кубок - игра на вылет, а здесь удумали настоящую порнуху. можно два раза сыграть вничью и занять первое место при помощи пенальти
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paracetamol
1636190730
Просто Ротора испужался!
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