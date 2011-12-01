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    Слуцкий: «Система Кубка России несправедлива»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал формат Кубка России. Он нашел в турнире несправедливость.

    «Что касается нынешней системы Кубка России, я и сейчас отмечаю: она несправедлива. Несмотря на то, что мы в прошлом сезоне попали в пятeрку лучших команд, которые освобождаются от отбора, и нам в данном случае система выгодна. Но система несправедлива, на мой взгляд», – сказал Слуцкий.

    • В 1/8 финала в марте «Рубин» сыграет с «Ротором» из ФНЛ.
    • «Рубин» 1 раз брал Кубок России – в сезоне-2011/12.
    • Действующий победитель турнира – «Локомотив».

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    Источник: официальный сайт «Рубина»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +35

      Zenit__SPb 12 минут назад

      Молчал, молчал, потом обыграл ЦСКА и, опа, начинаем все сначала...

      0
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      Рейтинг: +336

      Forvard47 14 минут назад

      Бл*ть Лёня молчи и тренируй... если не выводишь Рубин в финал кубка готовь зад для пинка в него.. попасть в сетку где в двух раундах команды фнл это удача и их надо е*ать

      0
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      Рейтинг: +12089

      житель СПб 23 минуты назад

      И жизнь несправедлива...

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