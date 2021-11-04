Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Спортивный директор «Ромы» – об интересе к Азмуну: «Это фейк»

    Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту отреагировал на новость о желании клуба подписать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

    Сообщалось, что представители римлян и «Фиорентины» просматривали форварда во время матча ЛЧ с «Ювентусом» (2:4).

    «Конечно, наши скауты регулярно посещают матчи Лиги чемпионов. Но «Рома» не проявляет интерес к Азмуну, это фейк», – сказал Пинту.

    • В текущем сезоне Азмун забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость иранца – 25 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:39
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90851
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68003
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru