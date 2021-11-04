Спортивный директор «Ромы» – об интересе к Азмуну: «Это фейк»

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту отреагировал на новость о желании клуба подписать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Сообщалось, что представители римлян и «Фиорентины» просматривали форварда во время матча ЛЧ с «Ювентусом» (2:4).

«Конечно, наши скауты регулярно посещают матчи Лиги чемпионов. Но «Рома» не проявляет интерес к Азмуну, это фейк», – сказал Пинту.