Спортивный директор «Ромы» – об интересе к Азмуну: «Это фейк»

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту отреагировал на новость о желании клуба подписать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
Сообщалось, что представители римлян и «Фиорентины» просматривали форварда во время матча ЛЧ с «Ювентусом» (2:4).
«Конечно, наши скауты регулярно посещают матчи Лиги чемпионов. Но «Рома» не проявляет интерес к Азмуну, это фейк», – сказал Пинту.
- В текущем сезоне Азмун забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
- Рыночная стоимость иранца – 25 миллионов евро.
Источник: Sport24