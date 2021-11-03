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Главные новости дня. «Рома» и «Фиорентина» следят за Азмуном; Хави на следующей неделе возглавит «Барселону»

3 ноября 2021, 23:48
2

Хави попрощался с «Аль-Саддом». На следующей неделе он должен возглавить «Барселону».

Сиденков – главный арбитр матча «Локомотив» – «Спартак».

Газизов: «Арабы скоро зайдут на российский футбольный рынок. Можно лишь порадоваться».

«Барселона» представит Хави 8 ноября. Контракт – до 2024 года.

«Матч ТВ»: представители «Ромы» и «Фиорентины» следили за Азмуном в матче с «Ювентусом».

The Sun: Кейн передумал уходить из «Тоттенхэма» после назначения Конте.

Вагнер Лав: «Если однажды я стану тренером, то попрошу футбольные конспекты у Бердыева».

«Реал» – первый клуб с 1000 голов в Лиге чемпионов.

Эмери отказался от предложения «Ньюкасла»: «Я решил остаться в «Вильярреале».

Агент Ракицкого Дудченко: «Зенит» продление контракта с Ярославом не предлагал. Других предложений достаточно».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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kiod567
1635974866
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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моэм
1636005720
..." Рома и Фиорентина СЛЕДЯТ за Азмуном "... видимо вооружившись биноклями и дальномером и параллельно пустив по его следу штатных доберман-пинчеров и задействовав агентуру в виде незаметной бабки с мусорным ведром - работника Газпрома ....и судя по количеству клубов "следящих" ( по словам его агента ) не удивлюсь если окажется что к делу уже подключились ЦРУ, МИ-6 и Моссад с Шабак до кучи.
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