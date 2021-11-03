Главные новости дня. «Рома» и «Фиорентина» следят за Азмуном; Хави на следующей неделе возглавит «Барселону»

Хави попрощался с «Аль-Саддом». На следующей неделе он должен возглавить «Барселону».

Сиденков – главный арбитр матча «Локомотив» – «Спартак».

Газизов: «Арабы скоро зайдут на российский футбольный рынок. Можно лишь порадоваться».

«Барселона» представит Хави 8 ноября. Контракт – до 2024 года.

«Матч ТВ»: представители «Ромы» и «Фиорентины» следили за Азмуном в матче с «Ювентусом».

The Sun: Кейн передумал уходить из «Тоттенхэма» после назначения Конте.

Вагнер Лав: «Если однажды я стану тренером, то попрошу футбольные конспекты у Бердыева».

«Реал» – первый клуб с 1000 голов в Лиге чемпионов.

Эмери отказался от предложения «Ньюкасла»: «Я решил остаться в «Вильярреале».

Агент Ракицкого Дудченко: «Зенит» продление контракта с Ярославом не предлагал. Других предложений достаточно».