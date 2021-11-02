Смолов сдал повторный тест на коронавирус. Результат – отрицательный

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов сдал повторный тест на коронавирус. Он оказался отрицательным, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Ранее 31-летний форвард пропустил матч с «Нижним Новгородом» (2:1) из-за сомнительного результата теста на коронавирус. Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал Смолова в сборную и заявил, что тест был ложноположительным.
- Смолов в этом сезоне забил 7 голов в 15 играх.
- Он вакцинировался от COVID-19 в апреле.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»