Смолов сдал повторный тест на коронавирус. Результат – отрицательный

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов сдал повторный тест на коронавирус. Он оказался отрицательным, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Ранее 31-летний форвард пропустил матч с «Нижним Новгородом» (2:1) из-за сомнительного результата теста на коронавирус. Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал Смолова в сборную и заявил, что тест был ложноположительным.