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    «Ювентус» громит «Зенит» – 4:1

    «Зенит» проигрывает «Ювентусу» на выезде в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:4, второй тайм).

    На 11-й минуте Пауло Дибала вывел «Ювентус» вперед. Спустя 15 минут «Зенит» сравнял счет благодаря автоголу Леонардо Бонуччи.

    «Ювентус» вновь вышел вперед на 58-й минуте. Дибала реализовал пенальти. На 74-й минуте Федерико Кьеза забил третий мяч «Ювентуса».

    Спустя восемь минут отличился Альваро Мората.

    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи
    • В случае победы «Ювентус» обеспечит себе выход в плей-офф ЛЧ.
    • В 3-м туре туринцы обыграл «Зенит» в Петербурге со счетом 1:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии111
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      Рейтинг: +3498

      neveldomha 11 минут назад

      И опыт сын ошибок трудных. С таким Ювентусом даже Челси проиграет. Так что заткнитись свиньи.

      1
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      Рейтинг: +7959

      GoLenaStop > neveldomha 9 минут назад

      сыграют ничуху и - всё!

      0
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      Рейтинг: +11970

      житель СПб 22 минуты назад

      Не 4:1 - а 4:2! Нелюбимые многими Дзюба и Азмун все таки организовали гол в их ворота!

      0
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      Рейтинг: +7959

      GoLenaStop 27 минут назад

      А, шикарный бенефис Ювентуса.
      Все есть - голы хоть в свои, хоть в чужие ворота.
      Жаль, что таким позорным статистом стал наш Зенит.
      "Киса, мы - чужие на этом празднике жизни..."
      А, Всем - хорошего здоровья и спкнч

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      Рейтинг: +11970

      житель СПб > GoLenaStop 23 минуты назад

      Не позорный статист. Да, проиграл. Да,с крупным счетом. 4:2. Но играли неплохо - в первом тайме точно. А матч поучительный, полезный. И именно так и надо его рассматривать. И разница в классе и возможностях проявилась сегодня в полной степени. Таких игроков, как Дибала и Кьеза - у нас нет. Вообще в Лиге. Были - Халк. Это надо признать.

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      Рейтинг: +7959

      GoLenaStop > житель СПб 11 минут назад

      Да, сколько же можно быть подмастерьями?
      Выеживаться дома и обсираться за бугром?

      0
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      Рейтинг: +1108

      Loko_Roma 29 минут назад

      Чердаку остается лишь гордиться ничьей о которой писали газеты, необходимой для выхода юве в плоф, умора.

      0
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      Рейтинг: +2544

      Andrering87 31 минуту назад

      Зато зенит бросался громкими словами перед матчем, про сенсацию, едем за победой..
      Что то я этого не вижу...

      3
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      Рейтинг: +737

      sevsor 33 минуты назад

      Разница в классе с нашей лучшей командой столь очевидна, что лучше не приезжать, а получить техническое поражение 0-3 и не позориться и не трепать нам нервы! 1-4...и время ещё есть...Стыдобища!

      3
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      ...
      Рейтинг: +7959

      GoLenaStop > sevsor 31 минуту назад

      до конца матча полторы минуты, счет 4-1, но не все ещё потеряно....
      Ха!

      0
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      Рейтинг: +1108

      Loko_Roma 34 минуты назад

      Главное олимпиада

      0
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      Рейтинг: +166

      russkiisergei 34 минуты назад

      СО С Ё Т зенит. Где голубые фаны с берегов невы? как вам шляпу со с а ть?

      1
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      Рейтинг: +6952

      Рубинище 34 минуты назад

      Тренеришко снова затупил с заменами и тактикой.

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      Рейтинг: -158

      Suvorov51 35 минут назад

      жду майку от бомжей. но мож еще закатят

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