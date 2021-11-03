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«Ювентус» громит «Зенит» – 4:1

3 ноября 2021, 00:15
100

«Зенит» проигрывает «Ювентусу» на выезде в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:4, второй тайм).

На 11-й минуте Пауло Дибала вывел «Ювентус» вперед. Спустя 15 минут «Зенит» сравнял счет благодаря автоголу Леонардо Бонуччи.

«Ювентус» вновь вышел вперед на 58-й минуте. Дибала реализовал пенальти. На 74-й минуте Федерико Кьеза забил третий мяч «Ювентуса».

Спустя восемь минут отличился Альваро Мората.

  • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи
  • В случае победы «Ювентус» обеспечит себе выход в плей-офф ЛЧ.
  • В 3-м туре туринцы обыграл «Зенит» в Петербурге со счетом 1:0.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Зенит Ювентус
Комментарии (100)
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BarStep
1635831842
Пожелаем Зениту только победы! Нам нужна именно она, победа в этом матче! Главное не ссать и у верен, всё получится!
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Sergey9999
1635832457
Ювентус вперёд накажем помойку.
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oyabun
1635834977
Пожелаем Зениту удачи и Победы! Команда сейчас в отличном состоянии, вполне по силам одолеть итальяшек. )
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_Marqella_
1635836223
Зениту достойной игры и победы !!!
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FС Spаrtак
1635853762
сегодня ювентус обосыт голубиный клуб.удачи юве
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Бомж Болотный
1635880317
пятачки на ветке Зенита подхрюкивают за иностранную команду , которую в Италии прозвали дерьмом (merda) - это очень символично и характерно для мясных отморозков
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sevsor
1635889178
Разница в классе с нашей лучшей командой столь очевидна, что лучше не приезжать, а получить техническое поражение 0-3 и не позориться и не трепать нам нервы! 1-4...и время ещё есть...Стыдобища!
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Andrering87
1635889313
Зато зенит бросался громкими словами перед матчем, про сенсацию, едем за победой.. Что то я этого не вижу...
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neveldomha
1635890509
И опыт сын ошибок трудных. С таким Ювентусом даже Челси проиграет. Так что заткнитись свиньи.
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Hektor 84
1635891551
Ну что футболки изготовили? Или памятные значки?
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