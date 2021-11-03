«Ювентус» громит «Зенит» – 4:1

«Зенит» проигрывает «Ювентусу» на выезде в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:4, второй тайм).
На 11-й минуте Пауло Дибала вывел «Ювентус» вперед. Спустя 15 минут «Зенит» сравнял счет благодаря автоголу Леонардо Бонуччи.
«Ювентус» вновь вышел вперед на 58-й минуте. Дибала реализовал пенальти. На 74-й минуте Федерико Кьеза забил третий мяч «Ювентуса».
Спустя восемь минут отличился Альваро Мората.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи
- В случае победы «Ювентус» обеспечит себе выход в плей-офф ЛЧ.
- В 3-м туре туринцы обыграл «Зенит» в Петербурге со счетом 1:0.
Источник: Бомбардир.ру