«Ювентус» громит «Зенит» – 4:1

«Зенит» проигрывает «Ювентусу» на выезде в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:4, второй тайм).

На 11-й минуте Пауло Дибала вывел «Ювентус» вперед. Спустя 15 минут «Зенит» сравнял счет благодаря автоголу Леонардо Бонуччи.

«Ювентус» вновь вышел вперед на 58-й минуте. Дибала реализовал пенальти. На 74-й минуте Федерико Кьеза забил третий мяч «Ювентуса».

Спустя восемь минут отличился Альваро Мората.