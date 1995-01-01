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    Месси: «Никто не просил меня играть за «Барселону» бесплатно»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси опроверг информацию, что руководство «Барселоны» вело с ним переговоры о выступлении за клуб на безвозмездной основе.

    «Я сделал все возможное, чтобы остаться. Меня попросили урезать зарплату на 50 процентов, и я согласился. Мы были готовы помочь клубу еще больше. Я и моя семья хотели остаться в Барселоне.

    Но никто не просил меня играть за клуб бесплатно. Слова президента Лапорты об этом были неуместны. Они причинили мне боль, ему не нужно было говорить подобное.

    Такие разговоры заставляют людей задуматься или порождают какие-то сомнения, которых, как мне кажется, я не заслуживаю», – сказал аргентинец.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +14793

      Garrincha58 11 минут назад

      выкинули самого Месси, а что говорить о других игроках которых вышвыривают после окончания карьеры

      0
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    • ...
      Рейтинг: +312

      Soccerdealer63 30 минут назад

      ПОШЛО ГОВНО ПО ТРУБАМ...

      0
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