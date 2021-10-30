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  • Селихов, Промес и Ларссон – в основе «Спартака»; у «Ростова» выйдут Байрамян, Полоз и Соу

Селихов, Промес и Ларссон – в основе «Спартака»; у «Ростова» выйдут Байрамян, Полоз и Соу

30 октября 2021, 16:11
23

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ростова» на матч 13-го тура РПЛ.

«Спартак»: Селихов, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.

  • Матч пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене».
  • Начало – в 16:30 мск.
  • «Спартак» идет на 8-м месте в таблице РПЛ, «Ростов» – на 12-м.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов
Комментарии (23)
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"supermax"
1635599620
Опять Рассказов... Что такое
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Вомбат
1635599893
У Спартака нынче есть шанс -- пионеру дали отдохнуть. Впрочем Рассказов постарается это компенсировать. Как говорили в СССР -- "сыграет за себя и за того парня". Я в этом почти уверен.
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Hektor 84
1635600045
Рад за Селихова! Саня пора показать на что ты способен. До травмы играл очень надежно.
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Garrincha58
1635600398
бедные ростовчане играют с обиженным зверем, а он в разы страшнее раненого
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Старикан
1635600615
Вообще заголовок можно было просто назвать: "У Спартака опять в основе Рассказов... "
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_Marqella_
1635600927
Спартак рвёться на своё любимое 7-е место...
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MaxRnD
1635602984
Не, Полоз нужен на поле только для пробития пенальти, всё остальное не его
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житель СПб
1635603266
После хорошего начала Спартак сбился на бессистемную игру, Ростов выглядит более организованно.
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NewLife
1635603879
Уровень игры Спартака стал соотвествовать уровню игры Литвинова, т.е. дно.
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Дедуктор
1635604267
Матч впечатляет. Крайне низким уровнем участников. Две бригады неумех-дураков. Собственно, от одной из этих бригад дураков сбежал Сёмин. А из второй бригады дураков надо срочно гнать Руя, Соболя, Зобнина и Рассказика. Очень выраженный тренд тотального оглупления. Которому уже начали и Промяс с Витьком поддаваться. Вся пасовка поражает тупостью и беспомощностью. Во дворах по городам и весям грамотней играют. Те не менее, поставил на победу хрюканов. Какая то из этих двух бригад дураков должна, в натуре, оказаться удачливей.
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