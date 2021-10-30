Селихов, Промес и Ларссон – в основе «Спартака»; у «Ростова» выйдут Байрамян, Полоз и Соу

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ростова» на матч 13-го тура РПЛ.
«Спартак»: Селихов, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.
- Матч пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене».
- Начало – в 16:30 мск.
- «Спартак» идет на 8-м месте в таблице РПЛ, «Ростов» – на 12-м.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Источник: Официальный сайт РПЛ