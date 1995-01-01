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    Селихов, Промес и Ларссон – в основе «Спартака»; у «Ростова» выйдут Байрамян, Полоз и Соу

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ростова» на матч 13-го тура РПЛ.

    «Спартак»: Селихов, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.

    • Матч пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене».
    • Начало – в 16:30 мск.
    • «Спартак» идет на 8-м месте в таблице РПЛ, «Ростов» – на 12-м.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 16:11
    Комментарии24
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      Рейтинг: +11856

      житель СПб 1 час назад

      Ну дайте вы этому парню ЖК! Чтобы отбить у него желание симулировать - при отсутствии игры! (Я, естественно, про Соболева. Вот когда надо бить по воротам - он пасы передает).
      Прощают команды друг друга - раз за разом. В общем, действительно, две дворовые команды (извините, пожалуйста, спартаковские болельщики, пишу то, что вижу...).

      0
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      Рейтинг: +3662

      Дедуктор 1 час назад

      Матч впечатляет. Крайне низким уровнем участников. Две бригады неумех-дураков. Собственно, от одной из этих бригад дураков сбежал Сёмин. А из второй бригады дураков надо срочно гнать Руя, Соболя, Зобнина и Рассказика. Очень выраженный тренд тотального оглупления. Которому уже начали и Промяс с Витьком поддаваться. Вся пасовка поражает тупостью и беспомощностью. Во дворах по городам и весям грамотней играют.
      Те не менее, поставил на победу хрюканов. Какая то из этих двух бригад дураков должна, в натуре, оказаться удачливей.

      1
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      Рейтинг: +11856

      житель СПб > Дедуктор 1 час назад

      Прочитал первые два слова - и обалдел! (Думаю - мы один матч смотрим?). Потом прочитал дальше и все в голове стало на места.
      А Ларссену "не хватает упругости в ногах" - как говорят комментаторы.
      Я вот сейчас задумался - а когда в игре Спартака была системность и плановость? Не случайная, не разовая - а на постоянной основе? И ответил себе - при Аленичеве! После - не было. Не знаю, что спартаковским с этим делать. Но делать что-то надо. Руй по сути тренером не является.

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      Рейтинг: +11084

      NewLife 1 час назад

      Уровень игры Спартака стал соотвествовать уровню игры Литвинова, т.е. дно.

      2
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      Рейтинг: +11856

      житель СПб 2 часа назад

      После хорошего начала Спартак сбился на бессистемную игру, Ростов выглядит более организованно.

      2
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      Рейтинг: +47116

      MaxRnD 2 часа назад

      Не, Полоз нужен на поле только для пробития пенальти, всё остальное не его

      0
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      Рейтинг: +11856

      житель СПб 2 часа назад

      Да, как ни печально, но вежливый троллинг Спартака заключается в пожелании ему по результатам тура сохранить свое 7 место (выше он подняться не может, а опуститься - может).

      0
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      Рейтинг: +11428

      Литейный4 2 часа назад

      Сельмаш должен обыграть срамтак. Всё таки классом повыше будут свиней. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +3908

      _Marqella_ 2 часа назад

      Спартак рвёться на своё любимое 7-е место...

      2
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      Рейтинг: +7040

      Старикан 2 часа назад

      Вообще заголовок можно было просто назвать: "У Спартака опять в основе Рассказов... "

      1
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      Рейтинг: +25841

      Боцман59rus > Старикан 2 часа назад

      _ видимо кого - то убить, как он сам ранее говорил. Поставить бесполезного Зобнина на его позицию у Руя не хватает мозгов.

      0
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      Рейтинг: +477

      Вонючая бомжарня 2 часа назад

      Бомжи и тут своего судейку пропихнули

      2
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