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  • Черчесов: «Рад, что я тоже приложил руку к рекорду Дзюбы. Раньше он был охотником, теперь охотятся за ним»

Черчесов: «Рад, что я тоже приложил руку к рекорду Дзюбы. Раньше он был охотником, теперь охотятся за ним»

29 октября 2021, 23:11
20

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал рекорд форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Часть своих голов в чемпионате нападающий забил под руководством Черчесова – в «Спартаке».

«Дзюба к этому шeл, он хотел этого. Максимум давал в каждой игре. И в «Спартаке», и в сборной – отдавался. Рад, что я и наш тренерский штаб тоже приложили руку к 144 голам, поэтому радостно вдвойне от этого рекорда.

Думаю, Артeм доволен больше тому, что команда выиграла. «Зенит» сделал отрыв.

Пусть Дзюба теперь и дальше штампует голы. Раньше был охотником, теперь охотятся за ним», – сказал Черчесов.

  • Форвард выступает за «Зенит» с 2015 года.
  • Также он играл за «Спартак», «Томь», «Ростов» и «Арсенал».
  • Дзюба отличился 144 раза в 375 матчах.

Семин: «Дзюбу уже можно назвать великим нападающим»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (20)
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Fusballer
1635538584
А кто охотится за Дзюбой?!
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alp
1635540719
лучшеб ты ничего не говорил про руку... вот всегда так, когда вместо мозгов - усы
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Бриг
1635541502
Браво, Стас!
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Томик
1635542361
Тоже руку приложил? Это видео я смотреть не хочу.
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Plyash
1635544287
Они оба рукастые - знают куда,как и с какой частотой прикладывать. Опыт не пропьёшь,это дело тонкое...
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Форвард 79
1635565377
Он походу не догоняет, что говоря о Дзюбе упомянать руку крайне опасно)))
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the teacher
1635567510
"приложил руку" Саламыч, ну ты то куда? )))
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Fancyfall
1635577075
это в какой вселенной такая охота идёт?... )))))
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АЛЕКС 58
1635581380
Дрочить помогал чабан
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Persona_non_Grata
1635598873
С такими заявлениями - про руку , тем более свою и Дзюбу , надо быть аккуратнее , они могут быть поняты двояко )))
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