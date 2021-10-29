Черчесов: «Рад, что я тоже приложил руку к рекорду Дзюбы. Раньше он был охотником, теперь охотятся за ним»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал рекорд форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Часть своих голов в чемпионате нападающий забил под руководством Черчесова – в «Спартаке».

«Дзюба к этому шeл, он хотел этого. Максимум давал в каждой игре. И в «Спартаке», и в сборной – отдавался. Рад, что я и наш тренерский штаб тоже приложили руку к 144 голам, поэтому радостно вдвойне от этого рекорда.

Думаю, Артeм доволен больше тому, что команда выиграла. «Зенит» сделал отрыв.

Пусть Дзюба теперь и дальше штампует голы. Раньше был охотником, теперь охотятся за ним», – сказал Черчесов.

Форвард выступает за «Зенит» с 2015 года.

Также он играл за «Спартак», «Томь», «Ростов» и «Арсенал».

Дзюба отличился 144 раза в 375 матчах.

Семин: «Дзюбу уже можно назвать великим нападающим»