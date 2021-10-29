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    Черчесов: «Рад, что я тоже приложил руку к рекорду Дзюбы. Раньше он был охотником, теперь охотятся за ним»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал рекорд форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Часть своих голов в чемпионате нападающий забил под руководством Черчесова – в «Спартаке».

    «Дзюба к этому шeл, он хотел этого. Максимум давал в каждой игре. И в «Спартаке», и в сборной – отдавался. Рад, что я и наш тренерский штаб тоже приложили руку к 144 голам, поэтому радостно вдвойне от этого рекорда.

    Думаю, Артeм доволен больше тому, что команда выиграла. «Зенит» сделал отрыв.

    Пусть Дзюба теперь и дальше штампует голы. Раньше был охотником, теперь охотятся за ним», – сказал Черчесов.

    • Форвард выступает за «Зенит» с 2015 года.
    • Также он играл за «Спартак», «Томь», «Ростов» и «Арсенал».
    • Дзюба отличился 144 раза в 375 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    29.10.2021 23:11
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9315

      alp 12 минут назад

      лучшеб ты ничего не говорил про руку... вот всегда так, когда вместо мозгов - усы

      0
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      Рейтинг: +4071

      Semenycch 46 минут назад

      Что Шпалыч, что Черчесов люди достойные и комментарии у них достойные, в отличии от поганых свиней и прочего дерьма.

      0
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      Рейтинг: +9315

      alp > Semenycch 11 минут назад

      черчесов надутый и безмозглый павиан.. лично ты про футбол знаешь больше чем он, я тебе гарантирую!

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      Рейтинг: +8467

      Fusballer 47 минут назад

      А кто охотится за Дзюбой?!

      1
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      Рейтинг: +21579

      DOCTOR PENALTY > Fusballer 31 минуту назад

      Они с Азмуном поменялись ролями.

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