Семин: «Дзюбу уже можно назвать великим нападающим»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал рекорд форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Семин считает игрока великим.

«Поздравляю Артема с рекордом, он большой молодец. Пускай продолжает дальше, на этом не надо останавливаться.

Конечно, Дзюбу уже можно назвать великим нападающим чемпионата России – просто так такие рекорды не ставятся. Забить 144 гола – это высочайший уровень, не каждому такое дано. Пусть забивает дальше, у него времени еще много. Пускай бьет все рекорды и не останавливается на достигнутом», – сказал Семин.