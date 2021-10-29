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Семин: «Дзюбу уже можно назвать великим нападающим»

29 октября 2021, 22:30
18

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал рекорд форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Семин считает игрока великим.

«Поздравляю Артема с рекордом, он большой молодец. Пускай продолжает дальше, на этом не надо останавливаться.

Конечно, Дзюбу уже можно назвать великим нападающим чемпионата России – просто так такие рекорды не ставятся. Забить 144 гола – это высочайший уровень, не каждому такое дано. Пусть забивает дальше, у него времени еще много. Пускай бьет все рекорды и не останавливается на достигнутом», – сказал Семин.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Семин Юрий
Комментарии (18)
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житель СПб
1635537356
И я так считаю. Вот и Семин подтвердил правоту достижения Артема.
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Fusballer
1635537523
Великие нападающие выгрывают Лигу чемпионов, чемпионаты мира, чемпионаты К Европы. А этот так... Игрочишка.
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порт
1635538362
У адекватного тренера, и комментарий адекватный.
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Константинн
1635538823
Семин, посмотри статистику Рауля, Роналду, Рональдо, Месси, Анри и др. Вот это великие нападающие, учитывая в каких чемпионатах они выступали и за какие команды. Подхалим.
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vladimir63
1635538848
ВЕЛИКИЙ нападающий это Рональдо !
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nominum
1635539441
"Великий" нападающий превзошёл рекорд ПОЛУЗАЩИТНИКА Веретенникова. Да ещё и сотня лишних матчей для этого понадобилась. Великий, мля.
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Добрый Бобер
1635561874
Недавно Ибра первого футбольного п#дора поддержал. Сёмин своим высказыванием разочаровал в разы хуже.
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edw7777
1635570978
Великий тренер достойно ответил всяким сплетникам, завистникам и вообще ненавидящим всё и вся.
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ААМ
1635574282
Прав Старик
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Hektor 84
1635662396
Палыч ну от тебя такого не ожидал)))
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