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    Семин: «Дзюбу уже можно назвать великим нападающим»

    Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал рекорд форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Семин считает игрока великим.

    «Поздравляю Артема с рекордом, он большой молодец. Пускай продолжает дальше, на этом не надо останавливаться.

    Конечно, Дзюбу уже можно назвать великим нападающим чемпионата России – просто так такие рекорды не ставятся. Забить 144 гола – это высочайший уровень, не каждому такое дано. Пусть забивает дальше, у него времени еще много. Пускай бьет все рекорды и не останавливается на достигнутом», – сказал Семин.

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    Источник: Sport24

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    29.10.2021 22:30
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1532

      nominum 33 минуты назад

      "Великий" нападающий превзошёл рекорд ПОЛУЗАЩИТНИКА Веретенникова. Да ещё и сотня лишних матчей для этого понадобилась. Великий, мля.

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      Рейтинг: +660

      vladimir63 43 минуты назад

      ВЕЛИКИЙ нападающий это Рональдо !

      1
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      Рейтинг: +3428

      Gek Dement > vladimir63 37 минут назад

      Учитывая что там чёрным по белому написано что конкретно Сёмин сказал, я так понимаю ты живёшь в той реальности где Рональдо играл в чемпионате России? Второй вариант ты просто не умеешь нормально читать..

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      Рейтинг: +3428

      Gek Dement > Gek Dement 36 минут назад

      И я смотрю ниже, тут много таких как ты, у которых Рауль, Роналдо и Месси нападающие чемпионата России. Просто рукалицо.

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      Рейтинг: +8467

      Fusballer > Gek Dement 30 минут назад

      Великий нападающий - это великий нападающий. А Дзюба - просто лучший нападающий. Разница огромная.

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      Рейтинг: +320

      Константинн 43 минуты назад

      Семин, посмотри статистику Рауля, Роналду, Рональдо, Месси, Анри и др. Вот это великие нападающие, учитывая в каких чемпионатах они выступали и за какие команды. Подхалим.

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      Рейтинг: +5741

      порт 51 минуту назад

      У адекватного тренера, и комментарий адекватный.

      1
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      Рейтинг: +8467

      Fusballer 1 час назад

      Великие нападающие выгрывают Лигу чемпионов, чемпионаты мира, чемпионаты К
      Европы. А этот так... Игрочишка.

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      Рейтинг: +4071

      Semenycch > Fusballer 50 минут назад

      Это ж надо так обосрать Спартак.

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      Рейтинг: +11784

      житель СПб 1 час назад

      И я так считаю. Вот и Семин подтвердил правоту достижения Артема.

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      Рейтинг: +8467

      Fusballer 1 час назад

      Великим дрочуном!

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      Рейтинг: +4071

      Semenycch 1 час назад

      Всегда уважал Шпалыча, уважаю и сейчас!

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      Рейтинг: +411

      Вонючая бомжарня > Semenycch 1 час назад

      За что ? В нетепличных условиях РЖД куда бы не сунулся, везде обосрался ? За это штоле ? Маразм у дедушки, ровно как и у тебя. Вы в одном халате нормально бы смотрелись

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