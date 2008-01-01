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    Агент Карреры: «В этом году возвращение Массимо в «Спартак» невозможно»

    Андреа Д'Амико, агент бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в московский клуб.

    – В этом году это определенно невозможно по семейным обстоятельствам, этот год он точно останется в Италии.

    Что будет дальше, посмотрим. Он помнит очень хороший сезон, который провел в «Спартаке».

    – Если «Спартак» обратится, он не скажет нет?

    – Это покажет будущее, нужно подождать.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
    • Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
    • Последним местом работы итальянца был «Бари».

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +392

      alefreddy 23 минуты назад

      после таких разгромов мало кому интересен клуб

      0
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      Рейтинг: +1345

      Блямба 33 минуты назад

      И дольше века длится год...)
      В новый век -с новыми героями..

      1
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      Рейтинг: +11220

      Литейный4 41 минуту назад

      Ну возьмите ещё раз этого физрука с багажом Аленичева. Кто он сейчас? Никому не нужный физрук. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +2840

      R_a_i_n > Литейный4 8 минут назад

      семак великий тренер))

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