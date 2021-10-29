Агент Карреры: «В этом году возвращение Массимо в «Спартак» невозможно»

Андреа Д'Амико, агент бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в московский клуб.

– В этом году это определенно невозможно по семейным обстоятельствам, этот год он точно останется в Италии.

Что будет дальше, посмотрим. Он помнит очень хороший сезон, который провел в «Спартаке».

– Если «Спартак» обратится, он не скажет нет?

– Это покажет будущее, нужно подождать.