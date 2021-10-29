Агент Карреры: «В этом году возвращение Массимо в «Спартак» невозможно»

Андреа Д'Амико, агент бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в московский клуб.
– В этом году это определенно невозможно по семейным обстоятельствам, этот год он точно останется в Италии.
Что будет дальше, посмотрим. Он помнит очень хороший сезон, который провел в «Спартаке».
– Если «Спартак» обратится, он не скажет нет?
– Это покажет будущее, нужно подождать.
- Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
- Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
- Последним местом работы итальянца был «Бари».
Источник: «РБ-Спорт»