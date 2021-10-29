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  • Агент Карреры: «В этом году возвращение Массимо в «Спартак» невозможно»

Агент Карреры: «В этом году возвращение Массимо в «Спартак» невозможно»

29 октября 2021, 18:25
13

Андреа Д'Амико, агент бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в московский клуб.

– В этом году это определенно невозможно по семейным обстоятельствам, этот год он точно останется в Италии.

Что будет дальше, посмотрим. Он помнит очень хороший сезон, который провел в «Спартаке».

– Если «Спартак» обратится, он не скажет нет?

– Это покажет будущее, нужно подождать.

  • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
  • Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
  • Последним местом работы итальянца был «Бари».

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (13)
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Блямба
1635521975
И дольше века длится год...) В новый век -с новыми героями..
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alefreddy
1635522552
после таких разгромов мало кому интересен клуб
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Sviro
1635524593
А после всего им не стыдно будет Массимо звать?
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rash1959
1635527959
Если уж и наступать на "хорошие грабли", то лучше это пусть будет Тедеско.
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maygli
1635532619
Это звучит как - «ну позовите меня, ну позовите…».
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ilichkadr
1635534118
Я тебя поцелую... потом... если захочешь.
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vladimir-7
1635561917
Агент Карреры сам себе задал вопрос, сам на него и ответил.
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АЛЕКС 58
1635582102
После Аленичева только. Или бабки закончились?
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