Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    Чешский миллиардер Кршетинский собирается стать совладельцем «Вест Хэма»

    У «Вест Хэма» в скором времени может смениться владелец, сообщает Sky Sports.

    По информации источника, чешский миллиардер Даниэль Кршетинский намерен приобрести 27 процентов акций лондонского клуба.

    В будущем бизнесмен хочет выкупить контрольный пакет акций. О сделке, возможно, объявят на следующей неделе.

    Ожидается, что стороны договорятся о продаже почти трети акций клуба за сумму от 600 до 700 миллионов фунтов.

    • «Вест Хэм» идет на 4-м месте в АПЛ по итогам 9 туров.
    • Кршетинский – владелец пражской «Спарты».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:29
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2088

      acor94 2 часа назад

      Сделает из вест хэма фарм клуб для Спарты, не плохо, не плохо)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90646
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67919
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru