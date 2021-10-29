Чешский миллиардер Кршетинский собирается стать совладельцем «Вест Хэма»

У «Вест Хэма» в скором времени может смениться владелец, сообщает Sky Sports.
По информации источника, чешский миллиардер Даниэль Кршетинский намерен приобрести 27 процентов акций лондонского клуба.
В будущем бизнесмен хочет выкупить контрольный пакет акций. О сделке, возможно, объявят на следующей неделе.
Ожидается, что стороны договорятся о продаже почти трети акций клуба за сумму от 600 до 700 миллионов фунтов.
- «Вест Хэм» идет на 4-м месте в АПЛ по итогам 9 туров.
- Кршетинский – владелец пражской «Спарты».
Источник: Sky Sports