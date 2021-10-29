Чешский миллиардер Кршетинский собирается стать совладельцем «Вест Хэма»

У «Вест Хэма» в скором времени может смениться владелец, сообщает Sky Sports.

По информации источника, чешский миллиардер Даниэль Кршетинский намерен приобрести 27 процентов акций лондонского клуба.

В будущем бизнесмен хочет выкупить контрольный пакет акций. О сделке, возможно, объявят на следующей неделе.

Ожидается, что стороны договорятся о продаже почти трети акций клуба за сумму от 600 до 700 миллионов фунтов.