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The Times: правило пяти замен планируют сделать постоянным

27 октября 2021, 21:02
4

Действующая во время пандемии коронавируса возможность делать в течение матча пять замен вскоре может стать постоянным правилом. Такие планы есть у ключевых мировых футбольных организаций.

Пять замен были введены в прошлом году после весенней остановки чемпионатов, которая привела к сокращению промежутков между матчами, когда чемпионаты доигрывались.

  • На 5 замен в течение матча команда имеет право брать не более 3 пауз.
  • Чтобы правило стало постоянным, его должно согласовать IFAB.
  • Замены в футболе разрешены с 1958 года.

Источник: The Times
Весь мир
Комментарии (4)
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portero
1635358933
возможность перевернуть игру за счёт свежих игроков, неплохо....
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acor94
1635359607
Тогда надо увеличивать колличество игр на десяток в год. Им некогда будет уставать с пятью заменами.
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vladimir-7
1635402032
Ну и правильно, скорость игры повысится, ошибки по составу можно исправить, провести замену травмированного игрока, да и больше молодых игроков можно обкатать в основе
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