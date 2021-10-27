The Times: правило пяти замен планируют сделать постоянным

Действующая во время пандемии коронавируса возможность делать в течение матча пять замен вскоре может стать постоянным правилом. Такие планы есть у ключевых мировых футбольных организаций.

Пять замен были введены в прошлом году после весенней остановки чемпионатов, которая привела к сокращению промежутков между матчами, когда чемпионаты доигрывались.