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    The Times: правило пяти замен планируют сделать постоянным

    Действующая во время пандемии коронавируса возможность делать в течение матча пять замен вскоре может стать постоянным правилом. Такие планы есть у ключевых мировых футбольных организаций.

    Пять замен были введены в прошлом году после весенней остановки чемпионатов, которая привела к сокращению промежутков между матчами, когда чемпионаты доигрывались.

    • На 5 замен в течение матча команда имеет право брать не более 3 пауз.
    • Чтобы правило стало постоянным, его должно согласовать IFAB.
    • Замены в футболе разрешены с 1958 года.

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    Источник: The Times

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    Сегодня, 21:02
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2058

      acor94 20 минут назад

      Тогда надо увеличивать колличество игр на десяток в год. Им некогда будет уставать с пятью заменами.

      1
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      Рейтинг: +53577

      portero 31 минуту назад

      возможность перевернуть игру за счёт свежих игроков, неплохо....

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