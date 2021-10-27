The Times: правило пяти замен планируют сделать постоянным

Действующая во время пандемии коронавируса возможность делать в течение матча пять замен вскоре может стать постоянным правилом. Такие планы есть у ключевых мировых футбольных организаций.
Пять замен были введены в прошлом году после весенней остановки чемпионатов, которая привела к сокращению промежутков между матчами, когда чемпионаты доигрывались.
- На 5 замен в течение матча команда имеет право брать не более 3 пауз.
- Чтобы правило стало постоянным, его должно согласовать IFAB.
- Замены в футболе разрешены с 1958 года.
Источник: The Times