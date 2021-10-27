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  • «Наполи» может обратиться с просьбой перенести матч со «Спартаком» из Москвы

«Наполи» может обратиться с просьбой перенести матч со «Спартаком» из Москвы

27 октября 2021, 12:35
34

В «Наполи» обеспокоены эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в Москве. В связи с этим в клубе рассматривают возможность официального обращения в УЕФА с просьбой перенести матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака» на нейтральное поле.

С 28 октября в Москве вводится локдаун. Матч с «Наполи» назначен на 24 ноября.

  • В 1-м круге «Спартак» победил 3:2.
  • В «Спартаке» идею переноса ответного матча назвали абсурдной.
  • За последние сутки в Москве выявили 5789 новых заболевших коронавирусом.

Источник: Corriere dello Sport
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Наполи
Комментарии (34)
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paracetamol
1635327822
Во, молодцы, обос.рались дома и испужались нового обосера!
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Форвард 79
1635328004
Просто не приезжайте если боитесь и отделаетесь всего лиш технарем))
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portero
1635330086
что-то я в датах логики не нахожу? запреты это прежде всего против митингов и шествий, как бы в нашей стране это понятно большинству. так же как и то что всё будет жёстко пресекаться, типо во благо и с заботой о здоровье "электората"....
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Из Твери Леха
1635331123
Можно сыграть в любом другом регионе РФ, где обстановка с вирусом лучше. Хабаровск, например)
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Fusballer
1635332440
Нашли, итальяшки, повод лишить Спартак преимущества своего поля.
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vladimir-7
1635332688
Ну к 24 ноября Голикова, Попова и Собянин напишут низкую заболеваемость в Москве, при определенной оплате их работы и всё, играйте на здоровье, но без зрителей.
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zagrizlik
1635332934
у самих 4000+ на территорию сравнимую с прыщём на жопе...ну это другое.
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Форвард 79
1635337096
Итальянцы в своем репертуаре, во всем даже в этом ищут свою выгоду Низко это!
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нейтральныйкакникто
1635338864
Вообще закрыть этот город лет на 10. Никого не впускать и никого не выпускать.Связь всю обрезать.Указы и распоряжения от туда воспринимать как от больных людей.И через 2 года для всей страны будет чудо-этот населённый пункт , как годюшник , рассосётся сам по себе.
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Антибиотик
1635344295
После проигрыша кричали, посмотрите, что будет в Москве. Обосс@лись пастообразные.
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