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    «Наполи» может обратиться с просьбой перенести матч со «Спартаком» из Москвы

    В «Наполи» обеспокоены эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в Москве. В связи с этим в клубе рассматривают возможность официального обращения в УЕФА с просьбой перенести матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака» на нейтральное поле.

    С 28 октября в Москве вводится локдаун. Матч с «Наполи» назначен на 24 ноября.

    • В 1-м круге «Спартак» победил 3:2.
    • В «Спартаке» идею переноса ответного матча назвали абсурдной.
    • За последние сутки в Москве выявили 5789 новых заболевших коронавирусом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Corriere dello Sport

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    Сегодня, 12:35
    Комментарии29
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      Рейтинг: +285

      Форвард 79 6 минут назад

      Итальянцы в своем репертуаре, во всем даже в этом ищут свою выгоду
      Низко это!

      0
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      Рейтинг: +1015

      zagrizlik 1 час назад

      у самих 4000+ на территорию сравнимую с прыщём на жопе...ну это другое.

      0
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      Рейтинг: +22191

      vladimir-7 1 час назад

      Ну к 24 ноября Голикова, Попова и Собянин напишут низкую заболеваемость в Москве, при определенной оплате их работы и всё,
      играйте на здоровье, но без зрителей.

      1
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      Рейтинг: +8388

      Fusballer 1 час назад

      Нашли, итальяшки, повод лишить Спартак преимущества своего поля.

      1
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      Рейтинг: +1101

      balam 1 час назад

      Сняться!пока не поздно

      1
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      Рейтинг: +5400

      Из Твери Леха 1 час назад

      Можно сыграть в любом другом регионе РФ, где обстановка с вирусом лучше. Хабаровск, например)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1101

      balam > Из Твери Леха 1 час назад

      Тверь,Лехха,только Тверь

      2
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      ...
      Рейтинг: +22191

      vladimir-7 > Из Твери Леха 1 час назад

      Лучше на Курильских островах, надо дать возможность
      местным жителям посмотреть игру европейской команды
      с евразийской.

      1
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      Рейтинг: +22191

      vladimir-7 > vladimir-7 56 минут назад

      Если примут такое предложение, то надо пролет
      осуществить через всю нашу ВЕЛИКУЮ и МОГУЧУЮ РОССИЮ, чтобы они могли сравнить её со своей тухлой и немытой Европой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26073

      silver29 1 час назад

      нет проблем, получайте технарь и сидите дома

      2
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      Рейтинг: +11025

      NewLife 2 часа назад

      Прививайтесь и не п.и.з.дите.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22191

      vladimir-7 > NewLife 1 час назад

      Прививка не спасает от заражения коронавирусом, она
      вообще ничего не дает ОБЫЧНЫМ людям!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1851

      CSKA471 > vladimir-7 1 час назад

      Как это?постойте….она дакт пропуск в рестораны и куда то еще кажется

      2
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      Рейтинг: +22191

      vladimir-7 > CSKA471 1 час назад

      Наши ОБЫЧНЫЕ ПРОСТЫЕ люди в ресторан не
      ходят и на такси в булочную не ездят. Н. Мордюкова.

      2
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      Рейтинг: +2011

      Январь 59 2 часа назад

      Создается впечатление, что из аэропорта в гостиницу они поедут сначала на рейсовом автобусе, потом на метро , и уже последние пару остановок ещё на одном рейсовом автобусе. А в Гостинице будут жить в казарме где кроме них ещё 100 человек будет.

      0
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      Рейтинг: +10669

      Cleaner > Январь 59 1 час назад

      А разве это будет не почти так? Ну кроме общественного транспорта...

      1
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      Рейтинг: +2011

      Январь 59 > Cleaner 1 час назад

      Извини я забыл что в Москве все гостиницы казарменного типа. И в одном большом зале могут переночевать сразу 1000 человек . Наверняка все болельщики Москвы придут с температурой, а футболистов проведут через коридор кашляющих в их сторону.

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      Рейтинг: +10669

      Cleaner 2 часа назад

      Почему интересно в Спартаке идею переноса ответного матча назвали абсурдной? В условиях, когда в России мрут тысячами это вполне обоснованная просьба о переносе...

      0
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      Рейтинг: +8388

      Fusballer > Cleaner 1 час назад

      А до этого люди в России не умирали и жили вечно и счастливо!

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