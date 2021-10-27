«Наполи» может обратиться с просьбой перенести матч со «Спартаком» из Москвы

В «Наполи» обеспокоены эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в Москве. В связи с этим в клубе рассматривают возможность официального обращения в УЕФА с просьбой перенести матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака» на нейтральное поле.

С 28 октября в Москве вводится локдаун. Матч с «Наполи» назначен на 24 ноября.