«Наполи» может обратиться с просьбой перенести матч со «Спартаком» из Москвы

В «Наполи» обеспокоены эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в Москве. В связи с этим в клубе рассматривают возможность официального обращения в УЕФА с просьбой перенести матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака» на нейтральное поле.
С 28 октября в Москве вводится локдаун. Матч с «Наполи» назначен на 24 ноября.
- В 1-м круге «Спартак» победил 3:2.
- В «Спартаке» идею переноса ответного матча назвали абсурдной.
- За последние сутки в Москве выявили 5789 новых заболевших коронавирусом.
Источник: Corriere dello Sport