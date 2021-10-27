Терехов: «В раздевалке и драки случаются. Это мужской коллектив»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал, что в раздевалках команд бывают драки. В интервью он вспомнил случай в «Волгаре».
– В сентябре 2015 года в перерыве выездного матча «Волгаря» в Хабаровске тогдашний главный тренер команды Юрий Газзаев устроил матерный разбор игры на повышенных тонах, видео которого кто-то слил в интернет год спустя.
– Я как раз не полетел на тот выезд, был травмирован. Но я к таким разносам в раздевалке отношусь абсолютно нормально. И критически воспринимаю то, что кто-то подобное снимает на видео. А к сливу в интернет особенно негативно. Некрасиво выставлять такие вещи за пределы раздевалки. Был жесткий разговор. Да, с применением матерных слов. Но поверьте, бывают разговоры жестче, и драки случаются. Это мужской коллектив, и все эти моменты должны оставаться в раздевалке, внутри команды.
- Терехов был в «Волгаре» с 2013 по 2016 год.
- За «Сочи» он выступает с прошлого года.
- В октябре Терехов дебютировал за сборную России.
Терехов: «Джикия, Смолов, Баринов – лидеры раздевалки сборной России»