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    Терехов: «В раздевалке и драки случаются. Это мужской коллектив»

    Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал, что в раздевалках команд бывают драки. В интервью он вспомнил случай в «Волгаре».

    – В сентябре 2015 года в перерыве выездного матча «Волгаря» в Хабаровске тогдашний главный тренер команды Юрий Газзаев устроил матерный разбор игры на повышенных тонах, видео которого кто-то слил в интернет год спустя.

    – Я как раз не полетел на тот выезд, был травмирован. Но я к таким разносам в раздевалке отношусь абсолютно нормально. И критически воспринимаю то, что кто-то подобное снимает на видео. А к сливу в интернет особенно негативно. Некрасиво выставлять такие вещи за пределы раздевалки. Был жесткий разговор. Да, с применением матерных слов. Но поверьте, бывают разговоры жестче, и драки случаются. Это мужской коллектив, и все эти моменты должны оставаться в раздевалке, внутри команды.

    • Терехов был в «Волгаре» с 2013 по 2016 год.
    • За «Сочи» он выступает с прошлого года.
    • В октябре Терехов дебютировал за сборную России.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1570

      Enter2006 3 часа назад

      Нормальная тренерская работа, зачастую так и надо делать. Это вы еще не видели моего учителя по карате, так объяснял мама не горюй, зато команда с медалями с турниров возвращалась.

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