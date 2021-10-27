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  • Терехов: «В раздевалке и драки случаются. Это мужской коллектив»

Терехов: «В раздевалке и драки случаются. Это мужской коллектив»

27 октября 2021, 11:47
1

Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал, что в раздевалках команд бывают драки. В интервью он вспомнил случай в «Волгаре».

– В сентябре 2015 года в перерыве выездного матча «Волгаря» в Хабаровске тогдашний главный тренер команды Юрий Газзаев устроил матерный разбор игры на повышенных тонах, видео которого кто-то слил в интернет год спустя.

– Я как раз не полетел на тот выезд, был травмирован. Но я к таким разносам в раздевалке отношусь абсолютно нормально. И критически воспринимаю то, что кто-то подобное снимает на видео. А к сливу в интернет особенно негативно. Некрасиво выставлять такие вещи за пределы раздевалки. Был жесткий разговор. Да, с применением матерных слов. Но поверьте, бывают разговоры жестче, и драки случаются. Это мужской коллектив, и все эти моменты должны оставаться в раздевалке, внутри команды.

  • Терехов был в «Волгаре» с 2013 по 2016 год.
  • За «Сочи» он выступает с прошлого года.
  • В октябре Терехов дебютировал за сборную России.

Терехов: «Джикия, Смолов, Баринов – лидеры раздевалки сборной России»

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Сочи Терехов Сергей
Комментарии (1)
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Enter2006
1635325771
Нормальная тренерская работа, зачастую так и надо делать. Это вы еще не видели моего учителя по карате, так объяснял мама не горюй, зато команда с медалями с турниров возвращалась.
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