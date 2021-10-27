Терехов: «Джикия, Смолов, Баринов – лидеры раздевалки сборной России»

Защитник сборной России Сергей Терехов назвал лидеров команды. Все они играют в московских клубах.

«Георгий Джикия, Фeдор Смолов, Дима Баринов. Все они по умолчанию – лидеры раздевалки. Иногда идeт подсказ рабочий на поле. Иногда и в раздевалке. Не особо важно, кто выведет на поле команду с капитанской повязкой. Важно, чтобы на поле были люди, которые поведут за собой команду, помогут своим подсказом, характером», – сказал футболист «Сочи» Терехов.