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    Терехов: «Джикия, Смолов, Баринов – лидеры раздевалки сборной России»

    Защитник сборной России Сергей Терехов назвал лидеров команды. Все они играют в московских клубах.

    «Георгий Джикия, Фeдор Смолов, Дима Баринов. Все они по умолчанию – лидеры раздевалки. Иногда идeт подсказ рабочий на поле. Иногда и в раздевалке. Не особо важно, кто выведет на поле команду с капитанской повязкой. Важно, чтобы на поле были люди, которые поведут за собой команду, помогут своим подсказом, характером», – сказал футболист «Сочи» Терехов.

    • Терехов дебютировал в сборной в октябре.
    • Команда уже гарантировала себе место в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022.
    • Ближайший сбор – в ноябре.

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10657

      Cleaner 22 минуты назад

      Жаль, что НА ПОЛЕ у сборной России ЛИДЕРОВ НЕТ!..(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1560

      Enter2006 1 час назад

      У нас еще сборная раздевалки есть оказывается. А кто в лидерах сборной скамейки?

      1
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      ...
      Рейтинг: +8373

      Fusballer > Enter2006 53 минуты назад

      Лёха Миранчук.

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