«Боруссия» Д оценила Беллингема в 101 миллион. Им интересуются «Ливерпуль» и клубы из Манчестера

Дортмундская «Боруссия» узнала об интересе к полузащитнику Джуду Беллингему из АПЛ. Немцы установили цену, за которую готовы отпустить британца, – 101 миллион фунтов стерлингов, пишет твиттер Anfield Watch со ссылкой на немецкое издание Bild.

К Беллингему присматриваются «Ливерпуль» и манчестерские клубы.