«Боруссия» Д оценила Беллингема в 101 миллион. Им интересуются «Ливерпуль» и клубы из Манчестера

Дортмундская «Боруссия» узнала об интересе к полузащитнику Джуду Беллингему из АПЛ. Немцы установили цену, за которую готовы отпустить британца, – 101 миллион фунтов стерлингов, пишет твиттер Anfield Watch со ссылкой на немецкое издание Bild.
К Беллингему присматриваются «Ливерпуль» и манчестерские клубы.
- Беллингем – самый молодой игрок в истории ЛЧ, забивший в 2 матчах подряд.
- «Боруссия» купила Беллингема у «Бирмингема» в прошлом году.
- В сезоне Бундеслиги игрок провел 9 матчей, забил 2 гола, сделал ассист.
Источник: твиттер Anfield Watch