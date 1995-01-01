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    «Боруссия» Д оценила Беллингема в 101 миллион. Им интересуются «Ливерпуль» и клубы из Манчестера

    Дортмундская «Боруссия» узнала об интересе к полузащитнику Джуду Беллингему из АПЛ. Немцы установили цену, за которую готовы отпустить британца, – 101 миллион фунтов стерлингов, пишет твиттер Anfield Watch со ссылкой на немецкое издание Bild.

    К Беллингему присматриваются «Ливерпуль» и манчестерские клубы.

    • Беллингем – самый молодой игрок в истории ЛЧ, забивший в 2 матчах подряд.
    • «Боруссия» купила Беллингема у «Бирмингема» в прошлом году.
    • В сезоне Бундеслиги игрок провел 9 матчей, забил 2 гола, сделал ассист.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Anfield Watch

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12929

      Skull_Boy 2 часа назад

      Они тоже Санчо оценили, а на практике от него толку нет и красная цена в 20 млн

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