Манчестерские клубы и «Ливерпуль» – в гонке за Беллингема

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем вскоре может вернуться на родину. Его хотят подписать «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед».

Контракт игрока с немцами действует до 2025 года. 18-летний Беллингем стоит 55 миллионов евро.