Манчестерские клубы и «Ливерпуль» – в гонке за Беллингема

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем вскоре может вернуться на родину. Его хотят подписать «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед».
Контракт игрока с немцами действует до 2025 года. 18-летний Беллингем стоит 55 миллионов евро.
- Беллингем – самый молодой игрок в истории ЛЧ, забивший в 2 матчах подряд.
- «Боруссия» купила Беллингема у «Бирмингема» в прошлом году.
- В текущем сезоне Бундеслиги англичанин провел 4 матча, забил гол и сделал результативный пас.
Источник: ESPN