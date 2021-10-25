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  • Федотов – после поражения от «Локомотива»: «Нам не хватало конкретики в конечной фазе атак»

Федотов – после поражения от «Локомотива»: «Нам не хватало конкретики в конечной фазе атак»

25 октября 2021, 22:44
5

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против «Локомотива».

  • Москвичи выиграли со счетом 2:1.
  • Сочинцы упустили шанс подняться на 2-е место в чемпионате.

«Многое не получалось. Не хватало конкретики в конечной фазе атак. У нас было полное отсутствие нацеленности на удар с дистанции. Мы не были агрессивны в этом.

Потом получили нелепый гол, а во второй тайме «Локомотив» начал использовать пространство и забили со стандарта. Мы не сдавались, продолжали создавать моменты. У нас были эпизоды, чтобы сократить счeт. Также «Локомотив» мог нас наказать и в быстрых атаках.

У нас опытная комната, чтобы ссылаться на давление. Мы не планировали быть академичными в этой игре. У нас было достаточно острых ситуаций, которые мы просто не доигрывали. Мы доходили до ворот, но не использовали свои шансы.

На данном этапе всe закономерно. Сегодня был момент истины, когда нужно было сделать важный шаг. Мы его не сделали», – сказал Федотов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сочи Федотов Владимир
Комментарии (5)
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paracetamol
1635194404
Состав надо укреплять!
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DOCTOR PENALTY
1635195203
Не хватило в лексиконе матерных слов? )))
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житель СПб
1635224341
Действительно, надо укреплять состав. И как-то активизировать работу команды - расхолодились в последнее время.
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zigbert
1635235558
Сочи оказался не готов к быстрым контратакам Локомотива.
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Январь 59
1635246564
Не могут все побеждать во всех играх. Как бы хорошо не играли. При любом раскладе два победителя быть не может. А ничейный результат это поражение для двух команд. Три очка и одно, это большая разница. В этом туре сошлись два претендента на пьедестал. Обе команды хороши, и победителя выбрал случай. Видимо в этой встрече Локо больше хотел победить, больше старался , и больше боролся, поэтому удача была с ним.
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