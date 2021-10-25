Федотов – после поражения от «Локомотива»: «Нам не хватало конкретики в конечной фазе атак»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против «Локомотива».

Москвичи выиграли со счетом 2:1.

Сочинцы упустили шанс подняться на 2-е место в чемпионате.

«Многое не получалось. Не хватало конкретики в конечной фазе атак. У нас было полное отсутствие нацеленности на удар с дистанции. Мы не были агрессивны в этом.

Потом получили нелепый гол, а во второй тайме «Локомотив» начал использовать пространство и забили со стандарта. Мы не сдавались, продолжали создавать моменты. У нас были эпизоды, чтобы сократить счeт. Также «Локомотив» мог нас наказать и в быстрых атаках.

У нас опытная комната, чтобы ссылаться на давление. Мы не планировали быть академичными в этой игре. У нас было достаточно острых ситуаций, которые мы просто не доигрывали. Мы доходили до ворот, но не использовали свои шансы.

На данном этапе всe закономерно. Сегодня был момент истины, когда нужно было сделать важный шаг. Мы его не сделали», – сказал Федотов.