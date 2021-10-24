АПЛ. «Вест Хэм» победил в дерби «Тоттенхэм» и поднялся в зону ЛЧ, «Лестер» обыграл в гостях «Брентфорд»

«Тоттенхэм» уступил в девятом туре АПЛ «Вест Хэму». Три очка позволили команде Дэвида Мойеса подняться в зону Лиги чемпионов.

В другой встрече «Лестер» после победы над «Спартаком» (4:3) обыграл «Брентфорд». Юри Тилеманс забил в двух матчах АПЛ подряд впервые за два года.

Тилеманс в 2021 году во всех турнирах забил четыре гола из-за пределов штрафной. Ни один игрок АПЛ не забил таким образом за этот период больше.

Англия. АПЛ. 9-й тур

Брентфорд – Лестер – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Тилеманс, 14; 1:1 – Йоргенсен, 60; 1:2 – Мэддисон, 73.

Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Антонио, 72.

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