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  • Мозес: «Я думал, что «Спартак» победит «Лестер», причем легко!»

Мозес: «Я думал, что «Спартак» победит «Лестер», причем легко!»

21 октября 2021, 14:32
15

Защитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал поражение в матче с «Лестером» (3:4) в Лиге Европы.

«Было заранее понятно, что «Спартаку» придется непросто. Если честно, я думал, мы сумеем победить. Причeм легко! Всe было в наших руках.

Но это футбол, где маленькие ошибки иногда становятся определяющими. Особенно когда играешь против команд уровня «Лестера» в Лиге Европы.

Ещe до выхода из раздевалки я сказал, что нужно сохранять предельную концентрацию до 95-й минуты. Иначе «Лестер» накажет нас за просчeты и забьет. Это Лига Европы, а не РПЛ. Мы должны были выиграть.

Я очень расстроен и зол, что мы проиграли. Очень хотелось выиграть или как минимум не уступить», – сказал Мозес.

  • «Спартак» вел в счете 2:0, но в итоге проиграл 3:4.
  • В составе «Лестера» все 4 гола забил Патсон Дака.
  • Московский клуб опустился на третье место в группе С.

Бакаев: «Какой «Лестер» космос? Мы играли с ними практически на равных»

Источник: ютуб-канал «Спартака»
Лига Европы Спартак Лестер Мозес Виктор
Комментарии (15)
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vladimir-7
1634817182
Рано вам сказали, что три очка в кармане, а игроки при счете 2:0 поверили, а после 2:4 защитники и Максимка, чуть не передрались, но это, правильно говоришь, футбол.
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polt
1634817232
После 2-0 похоже весь Спартак подумал, что дело сделано..., но Лестер распорядился по другому и дал просраться шапкозакидателям вроде Мозеса и ему подобных.
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Бухбух
1634817592
Если бы играли без Рассказова, то, возможно, бы и победили. А у этого бездаря нет ни мастерства, ни мозгов, ни скорости.
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Боцман59rus
1634817668
_ Спартак.М. - Рассказов.К_ ____________3-4_____________
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серега кашин
1634819855
как всегда защита подвела
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Дедуктор
1634820275
Рассказов, конечно, наошибался. Но .. Совсем ему не помогли Жиган с Джикией. Да, и Айртон с людоедом в роли защитников были никакущими. Вся защита с вратарем во главе показали себя полными неумехами. А Руй ....? Пожалуй, что именно после этого матча надо увольнение инициировать. По статье профнепригодности.
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Ганнибал Лектор
1634822458
Мы уже выяснили, что никто из вас с Бакаевым не Марадона. С чего тогда вам легко победить? Да, вы забили 3, но у вас есть замечательные игроки сзади - Зобнин, Рассказов, Максименко...
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alefreddy
1634830403
маленькие ошибки но они одни и те же а это уже система
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paracetamol
1634833168
Он думал... А думалка у него между ног!
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zigbert
1634890317
Легко получилось только пропускать мячи в свои ворота.
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