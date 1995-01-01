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    Мозес: «Я думал, что «Спартак» победит «Лестер», причем легко!»

    Защитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал поражение в матче с «Лестером» (3:4) в Лиге Европы.

    «Было заранее понятно, что «Спартаку» придется непросто. Если честно, я думал, мы сумеем победить. Причeм легко! Всe было в наших руках.

    Но это футбол, где маленькие ошибки иногда становятся определяющими. Особенно когда играешь против команд уровня «Лестера» в Лиге Европы.

    Ещe до выхода из раздевалки я сказал, что нужно сохранять предельную концентрацию до 95-й минуты. Иначе «Лестер» накажет нас за просчeты и забьет. Это Лига Европы, а не РПЛ. Мы должны были выиграть.

    Я очень расстроен и зол, что мы проиграли. Очень хотелось выиграть или как минимум не уступить», – сказал Мозес.

    • «Спартак» вел в счете 2:0, но в итоге проиграл 3:4.
    • В составе «Лестера» все 4 гола забил Патсон Дака.
    • Московский клуб опустился на третье место в группе С.

    Бакаев: «Какой «Лестер» космос? Мы играли с ними практически на равных»

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 14:32
    Комментарии11
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      Рейтинг: +584

      NeoNaTe 30 секунд назад

      индюк тоже думал

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      Рейтинг: +25902

      silver29 9 минут назад

      К Вите тоже есть претензии, тяжеловат и проседает, на 95 минут точно не хватит, а вот говорить можно сколько угодно но пока в составе есть такие игроки как Рассказов и Максименко это все словесный мусор.

      0
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      Рейтинг: +1293

      PNZ1985 26 минут назад

      печалька, особенно за дядю Колю, сгнобят парнишу окончательно. В целом трешовый матч в лучших традициях СпаМа

      0
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      Рейтинг: +3631

      FENIX-SL 28 минут назад

      да уж
      Лестер правда играет с грандами англии порой в статусе фаворита
      а тут спартак..который не играет в футбол вовсе
      видать забыл Мозес где находится

      в Лестере будет разгром

      0
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      Рейтинг: +25710

      Боцман59rus 36 минут назад

      _ Спартак.М. - Рассказов.К_
      ____________3-4_____________

      1
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      Рейтинг: +2722

      Бухбух 37 минут назад

      Если бы играли без Рассказова, то, возможно, бы и победили. А у этого бездаря нет ни мастерства, ни мозгов, ни скорости.

      2
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      Рейтинг: +4603

      polt > Бухбух 5 минут назад

      а значит просчет тренера...

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      Рейтинг: +4603

      polt 43 минуты назад

      После 2-0 похоже весь Спартак подумал, что дело сделано..., но Лестер распорядился по другому и дал просраться шапкозакидателям вроде Мозеса и ему подобных.

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      Рейтинг: +2595

      R_a_i_n > polt 18 минут назад

      поправочка...Рассказов подумал

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      Рейтинг: +22023

      vladimir-7 44 минуты назад

      Рано вам сказали, что три очка в кармане, а игроки при счете 2:0
      поверили, а после 2:4 защитники и Максимка, чуть не передрались,
      но это, правильно говоришь, футбол.

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      Рейтинг: +220

      Форвард 79 52 минуты назад

      Плохо когда выходиш с мыслями, что уже победил

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