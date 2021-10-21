Мозес: «Я думал, что «Спартак» победит «Лестер», причем легко!»

Защитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал поражение в матче с «Лестером» (3:4) в Лиге Европы.

«Было заранее понятно, что «Спартаку» придется непросто. Если честно, я думал, мы сумеем победить. Причeм легко! Всe было в наших руках.

Но это футбол, где маленькие ошибки иногда становятся определяющими. Особенно когда играешь против команд уровня «Лестера» в Лиге Европы.

Ещe до выхода из раздевалки я сказал, что нужно сохранять предельную концентрацию до 95-й минуты. Иначе «Лестер» накажет нас за просчeты и забьет. Это Лига Европы, а не РПЛ. Мы должны были выиграть.

Я очень расстроен и зол, что мы проиграли. Очень хотелось выиграть или как минимум не уступить», – сказал Мозес.

«Спартак» вел в счете 2:0, но в итоге проиграл 3:4.

В составе «Лестера» все 4 гола забил Патсон Дака .

. Московский клуб опустился на третье место в группе С.

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