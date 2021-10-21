Бакаев: «Какой «Лестер» космос? Мы играли с ними практически на равных»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался после поражения от «Лестера» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Результативная игра. К сожалению, они забили больше. «Лестер» – космос? Нет, какой космос? Играть можно с ними. Мы с ними боролись, играли практически на равных.

Они просто больше забили, вот и выиграли. Мы же не проиграли 4:0, чтобы говорить, что «Лестер» – космос», – сказал Бакаев.