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    Бакаев: «Какой «Лестер» космос? Мы играли с ними практически на равных»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался после поражения от «Лестера» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

    «Результативная игра. К сожалению, они забили больше. «Лестер» – космос? Нет, какой космос? Играть можно с ними. Мы с ними боролись, играли практически на равных.

    Они просто больше забили, вот и выиграли. Мы же не проиграли 4:0, чтобы говорить, что «Лестер» – космос», – сказал Бакаев.

    • «Спартак» вел в счете 2:0, но в итоге проиграл 3:4.
    • В составе «Лестера» все 4 гола забил Патсон Дака.
    • Бакаев вышел в старте и был заменен на 68-й минуте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1842

      CSKA471 4 минуты назад

      Каких равных???ты о чем??? посмотри запись про ваш друшлак в зашите и отсутствие последнего паса, максимум что было на равных это самоотдача

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      Рейтинг: +30111

      oyabun 7 минут назад

      Насмешил Бака! Лестер еще без Варди играл. Считай без тяжелой артиллерии. Посмотрим как на равных в ответной встрече сыграете.

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