Бакаев: «Какой «Лестер» космос? Мы играли с ними практически на равных»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался после поражения от «Лестера» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
«Результативная игра. К сожалению, они забили больше. «Лестер» – космос? Нет, какой космос? Играть можно с ними. Мы с ними боролись, играли практически на равных.
Они просто больше забили, вот и выиграли. Мы же не проиграли 4:0, чтобы говорить, что «Лестер» – космос», – сказал Бакаев.
- «Спартак» вел в счете 2:0, но в итоге проиграл 3:4.
- В составе «Лестера» все 4 гола забил Патсон Дака.
- Бакаев вышел в старте и был заменен на 68-й минуте.
Источник: «Спорт-Экспресс»