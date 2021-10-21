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  • Бакаев: «Какой «Лестер» космос? Мы играли с ними практически на равных»

Бакаев: «Какой «Лестер» космос? Мы играли с ними практически на равных»

21 октября 2021, 12:29
14

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался после поражения от «Лестера» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Результативная игра. К сожалению, они забили больше. «Лестер» – космос? Нет, какой космос? Играть можно с ними. Мы с ними боролись, играли практически на равных.

Они просто больше забили, вот и выиграли. Мы же не проиграли 4:0, чтобы говорить, что «Лестер» – космос», – сказал Бакаев.

  • «Спартак» вел в счете 2:0, но в итоге проиграл 3:4.
  • В составе «Лестера» все 4 гола забил Патсон Дака.
  • Бакаев вышел в старте и был заменен на 68-й минуте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Спартак Лестер Бакаев Зелимхан
Комментарии (14)
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oyabun
1634808732
Насмешил Бака! Лестер еще без Варди играл. Считай без тяжелой артиллерии. Посмотрим как на равных в ответной встрече сыграете.
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CSKA471
1634808920
Каких равных???ты о чем??? посмотри запись про ваш друшлак в зашите и отсутствие последнего паса, максимум что было на равных это самоотдача
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Fusballer
1634810129
Бака один практически обыграл всю защиту. На равных условно первый тайм. А потом Лестер проснулся и присунул вам четыре раза. И да, Лестер не космос, а крепкий европейский середняк. Страшно представить, что с вами гранды сделают.
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ipxxxx
1634811456
Была такая реклама, стиморол кажется... "Иногда лучше жевать, чем говорить", вот это именно тот случай)
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Nesterenko
1634820273
Ну это нормально для Бакаева, он любит хрень всякую нести.
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Замир
1634821098
Бакаева помню только по эпизодам, когда он руками машет типа пас, мне пасуй и на судью говорит что-то. Вообще не уровень. Лучше со старта Промес играл бы.
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egor tikhonov
1634827339
эх жаль дедов в команде нет,наваляли бы давно этому понторезу....
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Hektor 84
1634827555
Они просто пешком изредка ускоряясь на классе вас отодрали
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Hektor 84
1634827654
Бакаев ты не Марадона и ни когда им не станешь! Техника на нуле, дриблинг так же, одни понты.
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Форвард 79
1634838370
Да, лестер далеко не космос! Космос это Рассказов со своей игрой в обороне. Не игра, а галимотья не сусветная
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