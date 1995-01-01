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    Главные новости дня. «Зенит» и «Спартак» уступили в домашних матчах еврокубков, 12 стран Европы готовы выйти из ФИФА

    Журналист Щеголев был избит VIP-болельщиком после матча «Спартак» – «Лестер».

    Микулик – о трагедии 1982 года в «Лужниках»: «66 трупов сложили у памятника Ленину. Остальных жертв по приказу Гришина записывали следующим числом».

    Forbes: власти Москвы готовят локдаун с 30 октября по 7 ноября. Три матча РПЛ могут быть перенесены или пройти без зрителей.

    Дзюба: «У львов нет свидетельства о рождении. У меня нет потолка. Цель одна – первое место».

    El Chiringuito TV: «МЮ» контактировал с Зиданом. Это личная рекомендация Роналду.

    Каррера готов рассмотреть возвращение в «Спартак» в декабре.

    Associated Press: минимум 12 европейских сборных готовы выйти из ФИФА из-за намерения проводить ЧМ каждые 2 года.

    Лига Европы. «Спартак» проиграл «Лестеру» – 3:4. Дака сделал покер, у Соболева дубль.

    Витория: «Игра с «Лестером» была хорошей. Это не проигрыш 0:10».

    Лига чемпионов. «Ювентус» благодаря голу на 86-й минуте вырвал победу над «Зенитом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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