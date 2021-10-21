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  • Главные новости дня. «Зенит» и «Спартак» уступили в домашних матчах еврокубков, 12 стран Европы готовы выйти из ФИФА

Главные новости дня. «Зенит» и «Спартак» уступили в домашних матчах еврокубков, 12 стран Европы готовы выйти из ФИФА

21 октября 2021, 00:44
10

Журналист Щеголев был избит VIP-болельщиком после матча «Спартак» – «Лестер».

Микулик – о трагедии 1982 года в «Лужниках»: «66 трупов сложили у памятника Ленину. Остальных жертв по приказу Гришина записывали следующим числом».

Forbes: власти Москвы готовят локдаун с 30 октября по 7 ноября. Три матча РПЛ могут быть перенесены или пройти без зрителей.

Дзюба: «У львов нет свидетельства о рождении. У меня нет потолка. Цель одна – первое место».

El Chiringuito TV: «МЮ» контактировал с Зиданом. Это личная рекомендация Роналду.

Каррера готов рассмотреть возвращение в «Спартак» в декабре.

Associated Press: минимум 12 европейских сборных готовы выйти из ФИФА из-за намерения проводить ЧМ каждые 2 года.

Лига Европы. «Спартак» проиграл «Лестеру» – 3:4. Дака сделал покер, у Соболева дубль.

Витория: «Игра с «Лестером» была хорошей. Это не проигрыш 0:10».

Лига чемпионов. «Ювентус» благодаря голу на 86-й минуте вырвал победу над «Зенитом».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (10)
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САДЫЧОК
1634795989
Разобранный Ювентус - громит сыгранный Зенит с тренером который засиделся. Любого тренера - больше 3-х сезонов держать в команде нет смысла - тренер должен чувствовать что его обязательно сменят, - если он не выигрывает такие игры. Команда если не растет - она неизбежно начинает деградировать
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Enter2006
1634798245
Если сегодня Локо проиграет, предлагаю уволить всех чинуш РПЛ и РФС. Доигрались, на еврокубках просто позор .
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portero
1634800075
При хорошей отдаче и настрое, часть игроков сдыхает и не успевает, не могут передачу сделать на фоне усталости. В РПЛ привыкли пешком ходить, а когда надо хотят и не могут, нет привычки играть на полную. Одно расстройство во вчерашнем вечере....
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