Главные новости дня. «Зенит» и «Спартак» уступили в домашних матчах еврокубков, 12 стран Европы готовы выйти из ФИФА

Журналист Щеголев был избит VIP-болельщиком после матча «Спартак» – «Лестер».
Микулик – о трагедии 1982 года в «Лужниках»: «66 трупов сложили у памятника Ленину. Остальных жертв по приказу Гришина записывали следующим числом».
Forbes: власти Москвы готовят локдаун с 30 октября по 7 ноября. Три матча РПЛ могут быть перенесены или пройти без зрителей.
Дзюба: «У львов нет свидетельства о рождении. У меня нет потолка. Цель одна – первое место».
El Chiringuito TV: «МЮ» контактировал с Зиданом. Это личная рекомендация Роналду.
Каррера готов рассмотреть возвращение в «Спартак» в декабре.
Associated Press: минимум 12 европейских сборных готовы выйти из ФИФА из-за намерения проводить ЧМ каждые 2 года.
Лига Европы. «Спартак» проиграл «Лестеру» – 3:4. Дака сделал покер, у Соболева дубль.
Витория: «Игра с «Лестером» была хорошей. Это не проигрыш 0:10».
Лига чемпионов. «Ювентус» благодаря голу на 86-й минуте вырвал победу над «Зенитом».