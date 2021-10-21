Главные новости дня. «Зенит» и «Спартак» уступили в домашних матчах еврокубков, 12 стран Европы готовы выйти из ФИФА

Журналист Щеголев был избит VIP-болельщиком после матча «Спартак» – «Лестер».

Микулик – о трагедии 1982 года в «Лужниках»: «66 трупов сложили у памятника Ленину. Остальных жертв по приказу Гришина записывали следующим числом».

Forbes: власти Москвы готовят локдаун с 30 октября по 7 ноября. Три матча РПЛ могут быть перенесены или пройти без зрителей.

Дзюба: «У львов нет свидетельства о рождении. У меня нет потолка. Цель одна – первое место».

El Chiringuito TV: «МЮ» контактировал с Зиданом. Это личная рекомендация Роналду.

Каррера готов рассмотреть возвращение в «Спартак» в декабре.

Associated Press: минимум 12 европейских сборных готовы выйти из ФИФА из-за намерения проводить ЧМ каждые 2 года.

Лига Европы. «Спартак» проиграл «Лестеру» – 3:4. Дака сделал покер, у Соболева дубль.

Витория: «Игра с «Лестером» была хорошей. Это не проигрыш 0:10».

Лига чемпионов. «Ювентус» благодаря голу на 86-й минуте вырвал победу над «Зенитом».